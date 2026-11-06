காபர் மார்க்கெட்டில் அதிகாலையில் பயங்கர தீ: மொபைல் போன் உதிரி பாகங்கள் நாசம்
காபர் மார்க்கெட்டில் அதிகாலையில் பயங்கர தீ: மொபைல் போன் உதிரி பாகங்கள் நாசம்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 06, 2026 06:20 PM
புதுடில்லி: டில்லி கரோல் பாக், காபர் மார்க்கெட்டில் மொபைல் போன் உதிரிபாகங்கள் கடையில். இன்று (நவ.,6) அதிகாலை ஏற்பட்ட பயங்கர தீ விபத்தில், லட்சக்கணக்கான மதிப்புள்ள பொருட்கள் எரிந்து சாம்பலாகின.
கரோல் பாக், காபர் மார்க்கெட்டில், ‘புரி பிளாசா’ என்ற, நான்கு மாடிகள் உடைய வணிக வளாகத்தில், ஏராளமான மொபைல் போன் உதிரி பாகங்கள் கடைகள் அமைந்துள்ளன. இங்குள்ள ஒரு கடையில், நேற்று அதிகாலை, 1:30 மணிக்கு தீப்பற்றி, கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. மளமளவென மற்ற கடைகளுக்கும் தீ பரவியது.
தகவல் அறிந்து, 25 வண்டிகளில் தீயணைப்பு படையினர் வந்தனர். அந்த தெரு மிகவும் குறுகலாக இருந்ததால், தீயணைப்பு வண்டிகளை உள்ளே கொண்டு வருவது மிகுந்த சிரமமாக இருந்தது. மேலும், தெரு முழுதும் மின் ஒயர்கள் ஆங்காங்கு தொங்கிக் கொண்டிருந்தன. இதையடுத்து, உடனடியாக மின்சப்ளை துண்டிக்கப்பட்டது.
தீப்பற்றி எரிந்த கட்டடத்துக்கு சற்று அருகே, தீயணைப்பு வாகனங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு, தீயை அணைத்தனர். காலை 8:30 மணிக்கு, தீ கட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டது.
ஆனால், நான்கு மாடிகளிலும் இருந்த கடைகள் தீக்கிரையாகின. அதிகாலை நேரம் என்பதால், அனைத்துக் கடைகளும் மூடப்பட்டு இருந்தன. அதனால், உயிர்ச் சேதம் எதுவும் ஏற்படவில்லை.
மொபைல் போன் பேட்டரிகள் அதிக வெப்பமடைந்ததோ அல்லது அளவுக்கு அதிகமாக சார்ஜ் செய்யப்பட்டதாலோ தீப்பற்றி இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. விபத்துக்கான காரணம் குறித்து, தீயணைப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசார் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
ரூ. 100 கோடி வேண்டும்
டில்லி வர்த்தக மற்றும் தொழில் சபை தலைவர் பிரிஜேஷ் கோயல், டில்லி அரசுக்கு அனுப்பியுள்ள கடிதம்:
கரோல்பாக் கபார் மார்க்கெட் தீ விபத்தில், லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருட்கள் தீயில் எரிந்து சாம்பலாகி விட்டன. இதனால், கடை உரிமையாளர்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்தித்துள்ளனர்.
ஆண்டு தோறும் தீபாவளி பண்டிகை காலத்தில் தீ விபத்து ஏற்படுகிறது. எனவே, டில்லியின் நெரிசல் மிகுந்த கரோல் பாக், கபார் சந்தை, சதர் பஜார், காஷ்மீரி கேட், சாந்தினி சவுக், பகீரத் பேலஸ், காந்தி நகர், லஜ்பத் நகர், சரோஜினி நகர், கம்லா நகர், லட்சுமி நகர், திலக் நகர், ராஜவுரி கார்டன், சவுத் எக்ஸ்டென்ஷன், கன்னாட் பிளேஸ், கான் மார்க்கெட், காரி பவுலி, சாவ்ரி பஜார் மற்றும் நயா பஜார் உள்ளிட்ட மார்க்கெட்டுகளில், பாய்துாஜ் பண்டிகை முடியும் வரை, 24 மணி நேரமும் தீயணைப்பு வாகனங்களை நிறுத்தி வைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
மேலும், இதுபோன்ற சம்பவங்களால் பாதிக்கப்படும் வியாபாரிகளுக்கு நிவாரணம் வழங்க, தீ விபத்து பேரிடம் நிவாரண நிதியாக, 100 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.