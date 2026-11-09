மாநில மக்கள் அனைவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கட்டும்; உத்தராகண்ட் நிறுவன நாளில் மோடி வாழ்த்து
மாநில மக்கள் அனைவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி கிடைக்கட்டும்; உத்தராகண்ட் நிறுவன நாளில் மோடி வாழ்த்து
ADDED : நவ 09, 2026 10:25 AM
ADDED : நவ 09, 2026 10:25 AM
புதுடில்லி: உத்தராகண்ட் மாநிலத்தின் நிறுவன நாளில் அம்மாநிலத்தைச் சேர்ந்த மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்துகள் தெரிவித்துள்ளார்.
அவரது பதிவு: உத்தராகண்ட் மாநில உதய தினத்தை முன்னிட்டு, அம்மாநில மக்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தெய்வங்களின் பூமி என்று போற்றப்படும் இந்த மாநிலம், ஆன்மிக உணர்வாலும், வியக்கத்தக்க இயற்கை அழகாலும் செழுமை பெற்றுள்ளது.
கண்கவர் மலை நிலப்பரப்புகள், புனித நதிகள் ஆகியவற்றை கொண்டுள்ள இந்த மாநிலம், தனது உன்னதமான கலாசார பாரம்பரியத்திற்காகவும் தனித்துவமான அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளது.
உழைப்பாளிகளும், திறமைசாலிகளும், முன்னேற்றச் சிந்தனை கொண்டவர்களுமான மக்களின் தீவிர பங்களிப்பால், உத்தராகண்ட் மாநிலம் இன்று அனைத்துத் துறைகளிலும் வளர்ச்சியின் புதிய உச்சங்களை எட்டி வருகிறது.
இயற்கையையும் கலாசாரத்தையும் நேசிப்பவர்களால் பெரிதும் மதிக்கப்படும் இந்த மாநிலம், வரும் காலங்களிலும் முன்னேற்றப் பாதையில் தொடர்ந்து விரைவாக முன்னேறும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன்.
இந்தச் சிறப்பான நாள், மாநில மக்கள் அனைவரின் வாழ்விலும் மகிழ்ச்சி, அமைதி, செழிப்பு கிடைக்கட்டும். இவ்வாறு பிரதமர் மோடி கூறியுள்ளார்.