=========== ‘ஓலா, ஊபர்’ கார்களில் மீட்டர் கர்நாடகாவில் கட்டாயமாகிறது
=========== ‘ஓலா, ஊபர்’ கார்களில் மீட்டர் கர்நாடகாவில் கட்டாயமாகிறது
ADDED : நவ 16, 2026 07:33 PM
ADDED : நவ 16, 2026 07:33 PM
பெங்களூரு: கர்நாடகாவில், ‘ஓலா, ஊபர்’ நிறுவனங்களின் வாடகை கார்களிலும் மீட்டர் பொருத்துவது கட்டாயமாக்கப்படுகிறது.
கர்நாடகாவில் முதல்வர் சிவகுமார் தலைமையில் காங்., ஆட்சி நடக்கிறது. இம்மாநில போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பைரதி சுரேஷ் பெங்களூரில் இன்று (நவ.,16) அளித்த பேட்டி:
வியட்நாம் நாட்டை சேர்ந்த கிரீன் எஸ்.எம்., டாக்சி நிறுவனம், கர்நாடகாவில் 100 டாக்சிகளை இயக்க போக்குவரத்து துறையிடம் அனுமதி பெற்றுள்ளது. ஆனால், இந்த டாக்சிகள் இயக்கத்தால் தங்கள் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படும் என்று வாடகை கார், ஆட்டோ டிரைவர்கள் அரசிடம் முறையிட்டனர்.
அவர்கள் கோரிக்கையை ஏற்று, கிரீன் எஸ்.எம்., டாக்சிகளுக்கு தற்காலிக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த டாக்சிகளை அனுமதிக்கலாமா, வேண்டாமா என்பது குறித்து முதல்வருடன் ஆலோசித்து முடிவு எடுக்கப்படும்.
ஆட்டோக்களில் மீட்டர் பொருத்தப்படுவதை போல, ஓலா, ஊபர் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் இயக்கும் கார்களிலும் மீட்டர் பொருத்துவது கட்டாயமாக்கப்படும். அரசு நிர்ணயிக்கும் கட்டணத்தை தான் அவர்கள் பயணியரிடம் வசூலிக்க வேண்டும். இதை மீறினால் கார்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும்.
மீட்டர் பொருத்துவதை கட்டாயமாக்கும் சட்ட மசோதா விரைவில் அமல்படுத்தப்படும். இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், பின்னால் அமர்ந்து செல்வோரின் பாதுகாப்பை கருத்தில் கொண்டு, அரை ஹெல்மெட் அணிந்து செல்வதற்கு தடை விதிக்க முடிவு எடுத்துள்ளோம். புத்தாண்டிற்குள் அரை ஹெல்மெட் தடை சட்டம் அமலுக்கு வரும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.