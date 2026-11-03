248 கி.மீ., ஆக இருந்த மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம் 1,200 கி.மீ., ஆக உயர்வு: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
248 கி.மீ., ஆக இருந்த மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம் 1,200 கி.மீ., ஆக உயர்வு: பிரதமர் மோடி பெருமிதம்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:36 PM
புனே: மஹாராஷ்டிராவின் புனேவில், 23 கி.மீ., நீளமுள்ள, ‘பிங்க் லைன்’ மெட்ரோ ரயில் சேவையை தொடங்கி வைத்த பிரதமர் மோடி, நாட்டின் மெட்ரோ ரயில் வழித்தடங்களின், 1,200 கி.மீ., ஆக அதிகரித்து உள்ளதாக பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
மஹாராஷ்டிராவில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில், ‘மஹாயுதி’ கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது.
இங்கு புனே மாவட்டத்தில், 8,300 கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்ட, 23 கி.மீ., நீள, ‘பிங்க் லைன்’ மெட்ரோ ரயில் சேவையை, ‘வீடியோ கான்பரன்ஸ்’ மூலம் பிரதமர் மோடி நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
நிகழ்ச்சியில், பிரதமர் மோடி பேசியதாவது:
மத்தியில், 2014ல் பா.ஜ., ஆட்சிக்கு வந்த போது, நகரங்களில் வசிக்கும் நடுத்தர மக்களின் வாழ்க்கையையும், போக்குவரத்தையும் எளிதாக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் செயல்பட துவங்கினோம். 2014-க்கு முன், நாட்டில் வெறும், 248 கி.மீ-., ஆக இருந்த மெட்ரோ ரயில் வழித்தடம், 12 ஆண்டுகளில், 1,200 கி.மீ., -ஆக அதிகரித்துள்ளது.
கடந்த, 2014-ல், ஐந்து நகரங்களில் மட்டுமே இருந்த மெட்ரோ ரயில் வசதி, தற்போது, 26 நகரங்களில் விரிவடைந்து உள்ளது. நாடு முழுதும் நாள்தோறும், 1 கோடிக்கும் அதிகமான மக்கள் மெட்ரோ ரயிலில் பயணிக்கின்றனர்.
இதன் மூலம், உலகின் முதல் மூன்று மிக பெரிய மெட்ரோ வழித்தடங்களை உடைய நாடுகளில் ஒன்றாக, நம் நாடு உருவெடுத்துள்ளது.
புனே மெட்ரோ திட்டம் பொது – -தனியார் பங்களிப்பு மாதிரியில் கட்டமைக்கப்பட்டு உள்ளது. அரசு – தனியார் துறை இணைந்து எவ்வாறு வளர்ச்சியை வேகப்படுத்த முடியும் என்பதற்கு இது சிறந்த உதாரணம்.
மஹாராஷ்டிராவில், 2014ல், 11 கி.மீ., -ஆக இருந்த மெட்ரோ வழித் தடம் தற்போது, 200 கி.மீ-., ஆக உயர்ந்துள்ளது. நகரங்கள் வெறுமனே மக்கள் வசிக்கும் இடங்கள் மட்டுமல்ல; அவை, நாட்டின் பொருளாதார மையங்கள். நுாற்று கணக் கான சிறிய நகரங்களை வளர்ச்சி மையங்களாக மாற்ற வேண்டும்.
இதற்காக மத்திய அரசு, 1 லட்சம் கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி உள்ளது. உதவி வழங்குவதை விட மக்களை சுயமாக அதி காரப்படுத்துவதே அரசின் நோக்கம். மோசமான வானிலையால் பாதிக்கப்பட்ட மஹாராஷ்டிர விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசும், மஹாயுதி கூட்டணி அரசும் எப்போதும் உறுதுணையாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.