UPDATED : நவ 18, 2026 09:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 09:24 PM
புதுடில்லி: நம் கடற்படையின், ‘பராக்’ ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பை மேம்படுத்தி தொழில்நுட்பங்களை மாற்றியமைக்க இஸ்ரேலின், ‘ஏரோஸ்பேஸ்’ நிறுவனத்துடன் 1,976 கோடி ரூபாய்க்கு ராணுவ அமைச்சகம் ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டுள்ளது.
போர்க்கப்பல்களை எதிரிகளின் வான் வழி தாக்குதல்களில் இருந்து பாதுகாக்க ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்புகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. எதிரிகளின் விமானங்கள், ஏவுகணைகள் உள்ளிட்ட அச்சுறுத்தல்களை எதிர்கொள்ளும் வகையில் இத்தகைய பாதுகாப்பு அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
நம் கடற்படையில் உள்ள போர் கப்பல்களில், ‘பராக்’ ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதை நவீன தொழில்நுட்பத்துடன் மேம்படுத்த இஸ்ரேலின், ‘ஏரோஸ்பேஸ்’ நிறுவனத்துடன் 1,976 கோடி ரூபாய்க்கு ராணுவ அமைச்சகம் நேற்று ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டது.
இந்த ஒப்பந்தத்தின் கீழ், ‘பராக்’ ஏவுகணை தடுப்பு அமைப்பின் வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் ஆகிய இரண்டும் முழுமையாக மேம்படுத்தப்பட உள்ளன.