கோதுமையின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ. 25 உயர்வு; மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
கோதுமையின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ. 25 உயர்வு; மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்
ADDED : செப் 30, 2026 04:49 PM
புதுடில்லி: கோதுமையின் குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலையை குவிண்டாலுக்கு ரூ.25 உயர்த்துவதற்கு மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. இதன் மூலம் ஆதரவு விலை குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,610 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
டில்லியில் பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு, தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் நிருபர்களிடம் மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் குறித்து தெரிவித்தார்; அதன் விவரம் பின்வருமாறு:
* ஒரு குவிண்டால் கோதுமையின் உற்பத்திச் செலவு ரூ.1,264 ஆக உள்ள நிலையில், 2027-28 ஆண்டிற்கான குறைந்தபட்ச ஆதரவு விலை ஒரு குவிண்டாலுக்கு ரூ.2,610 ஆக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. குவிண்டாலுக்கு ரூ.25 உயர்த்த மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
* கோதுமை, கடலை, பருப்பு, கடுகு உள்ளிட்ட 6 முக்கிய ரபி பயிர்களுக்கு குறைந்தபட்ச ஆதார விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
* குவிண்டாலுக்கு கடலை ரூ.5,958, பருப்பு ரூ.7,390, கடுகு ரூ.6,613 ஆகவும் நிர்ணயம் செய்யப் பட்டுள்ளது. உற்பத்தி செலவை விட குறைந்தது 50%க்கும் அதிகமான லாபம் கிடைக்கும் வகையில் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.
* தேசிய தலைநகர் டில்லியில் ஸ்மார்ட் போக்குவரத்து திட்டம்; 42 முக்கியப் பாதைகளில் Intelligent Traffic Management System திட்டம் 3 கட்டங்களாக 24 மாதங்களுக்குள் அமல்படுத்த ஒப்புதல்.
* இந்தியாவின் மாநிலங்களுக்குள்ளான மின் கடத்திக் கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தும் 'பசுமை ஆற்றல் வழித்தடம் - மூன்றாம் கட்டம்' திட்டத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறினார்.