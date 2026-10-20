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எரிசக்தி, ராணுவ ஒத்துழைப்பு குறித்து அமைச்சர்கள் ஜெய்சங்கர் – ரூபியோ பேச்சு

எரிசக்தி, ராணுவ ஒத்துழைப்பு குறித்து அமைச்சர்கள் ஜெய்சங்கர் – ரூபியோ பேச்சு

ADDED : அக் 20, 2026 08:47 PM

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ADDED : அக் 20, 2026 08:47 PM

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மும்பை: இந்தியா – அமெரிக்கா இடையே தொடர்ந்து நிலவும் கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு இடையே, எரிசக்தி பாதுகாப்பு மற்றும் ராணுவ ஒத்துழைப்பு குறித்து, நம் வெளியுறவு துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கரும், அமெரிக்க வெளியுறவு துறை அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோவும் நேற்று விரிவான பேச்சு நடத்தினர்.

நம் ஏற்றுமதிகளுக்கு அமெரிக்காவில் கூடுதல் வரி விதித்தது, ரஷ்யாவிடம் இருந்து கச்சா எண்ணெய் வாங்கக்கூடாது என நெருக்கடி தந்தது உள்ளிட்டவற்றால் இந்தியா – அமெரிக்கா இடையிலான உறவில் பாதிப்பு ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து வர்த்தக ஒப்பந்தம் தொடர்பாக இரு நாடுகளும் கடந்த ஆண்டில் இருந்து பேச்சு நடத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் மார்கோ ரூபியோ மூன்று நாள் சுற்றுப்பயணமாக, மஹாராஷ்டிராவின் மும்பைக்கு நேற்று வந்தார். கடந்த, 2008 நவம்பர் 26ல் மும்பையில் நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் உயிரிழந்தோருக்கு, தாஜ் ஹோட்டல் நினைவிடத்தில் நேற்று மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினார்.

இதையடுத்து வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை சந்தித்தார். இந்த சந்திப்பு குறித்து அமெரிக்க வெளியுறவு அமைச்சர் ரூபியோ கூறியதாவது:

ஜெய்சங்கருடன் எரிசக்தி பாதுகாப்பு, ராணுவ ஒத்துழைப்பு குறித்து விவாதித்தோம். இந்தியா – அமெரிக்கா இடையிலான நட்புறவு வலுப்படுவதன் முக்கியத்துவத்தையும் உறுதிப்படுத்தினோம். இந்தியா தன் எரிசக்தி ஆதாரங்களைப் பல்வேறு நாடுகளில் இருந்து பெறுவதில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.

இதை வரவேற்கிறோம். ரஷ்யா மட்டுமின்றி, பிற நாடுகளிடமிருந்தும் எரிசக்தியைப் பெற இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா உதவ முடியும். இந்தியா உடனான வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை இறுதி செய்யும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். ஒப்பந்தம் இறுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

மும்பை பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு குஜராத்தின் ஜாம்நகரில் உள்ள, ‘ரிலையன்ஸ்’ நிறுவனத்தின் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையத்துக்கு ரூபியோ இன்று செல்ல உள்ளார்.

மேற்காசிய போர்


ஜெய்சங்கர் கவலை
மேற்காசிய நாடான, ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சின் வெளியுறவு அமைச்சர் ஷேக் அப்துல்லா பின் சயீத் அல் நஹ்யான், இரண்டு நாள் பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார்.
அவரும் நம் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை மும்பையில் சந்தித்து பேசினார். அவரிடம் அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் கூறியதாவது:
மேற்காசிய பிராந்தியத்தில் நிலவும் போர் சூழல் மிகுந்த கவலை அளிக்கிறது. பேச்சு மற்றும் துாதரக நடவடிக்கைகள் வாயிலாக அமைதியை ஏற்படுத்தும் அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் இந்தியா தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும்.
வர்த்தகம், எரிசக்தி மற்றும் உரப் பொருட்களின் போக்குவரத்து தடையின்றி, பாதுகாப்பாக நடைபெற வேண்டும். ஐக்கிய அரபு எமிரேட்சில் வசிக்கும் இந்தியர்களின் நலனைப் பாதுகாப்பதில் அந்நாட்டு தலைமை அளித்து வரும் ஆதரவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.



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