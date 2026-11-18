ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தொடரும் எண்ணெய் கப்பல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல்; இந்திய மாலுமிகள் 3 பேர் மீட்பு
ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் தொடரும் எண்ணெய் கப்பல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல்; இந்திய மாலுமிகள் 3 பேர் மீட்பு
ADDED : நவ 18, 2026 07:22 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:22 PM
-நமது நிருபர்-
ஹார்முஸ் ஜலசந்தி மற்றும் பாரசீக வளைகுடா பகுதிகளில் கச்சா எண்ணெய் கப்பல்கள் மீது தொடர்ச்சியாகத் தாக்குதல்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.
வளைகுடாவில் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை நெருங்கிக் கொண்டிருந்த, லைபீரிய நாட்டின் 'எம்டி நேவிகேட் மெஸ்ஸி' எனும் கச்சா எண்ணெய் கப்பல் மீது ஏவுகணைத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது.
இந்தக் கப்பலில் 3 இந்திய மாலுமிகள் பணியில் இருந்தனர். கப்பலில் இருந்த 3 இந்தியர்கள் உட்பட ஒட்டுமொத்த பணியாளர்களும் பாதுகாப்பாக உள்ளனர்; யாருக்கும் பலத்த காயங்கள் ஏற்படவில்லை.
இந்தச் சூழலை மத்தியஅரசு உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகிறது.அனைத்து மாலுமிகளின் பாதுகாப்பு, மருத்துவச் சிகிச்சை மற்றும் நலனை உறுதி செய்வதற்காக, மத்திய அரசு கப்பல் நிர்வாக நிறுவனத்துடன் தொடர்ந்து நெருங்கிய தொடர்பில் உள்ளது என மத்திய கப்பல் மற்றும் நீர்வழிப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் சர்பானந்தா சோனோவால் தெரிவித்தார்.