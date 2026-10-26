எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ராஜினாமாவால் அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச்சுமை! தேர்தல் செலவுகளை வேட்பாளரிடமே வசூலிக்க வேண்டும்
எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ராஜினாமாவால் அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச்சுமை! தேர்தல் செலவுகளை வேட்பாளரிடமே வசூலிக்க வேண்டும்
ADDED : அக் 26, 2026 10:05 PM
--–சிறப்பு நிருபர்–
‘சட்டசபை மற்றும் லோக்சபா தேர்தல்களில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற பின், அரசியல் ஆதாயத்திற்காக பதவியை ராஜினாமா செய்பவர்கள், மீண்டும் இடைத்தேர்தலில் போட்டியிடும்போது அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படுகிறது. எனவே, வேட்பாளர்களிடம் இருந்து, ‘தேர்தல் செலவினப் பாதுகாப்பு தொகை’ வசூலிக்கும் முறையை கொண்டு வர வேண்டும்’ எனக்கோரி தொடரப்பட்ட வழக்கில், மத்திய அரசு , தேர்தல் கமிஷன் மற்றும் தமிழக அரசு பதில் அளிக்க உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் நடந்த சட்டசபை தேர்தலில், முதல் முறையாக போட்டியிட்ட நடிகர் விஜய் தலைமையிலான த.வெ.க., கட்சி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது. இதைத் தொடர்ந்து சட்டசபையில் நடந்த நம்பிக்கை ஓட்டெடுப்பின்போது, த.வெ.க., அரசுக்கு ஆதரவாக ஓட்டளித்த அ.தி.மு.க., – எம்.எல்.ஏ.,க்கள் மரகதம் குமரவேல், சத்யபாமா, இசக்கி சுப்பையா, சி.விஜயபாஸ்கர், எம்.ஆர்.விஜயபாஸ்கர், எஸ்.ஜெயக்குமார் ஆகியோர் தங்கள் பதவிகளை ராஜினாமா செய்தனர். பின்னர் இவர்கள் ஆறு பேரும் த.வெ.க.,வில் இணைந்தனர்.
இதில், மரகதம் குமரவேல் மற்றும் சத்தியபாமா இருவரும் மதுராந்தகம் மற்றும் தாராபுரம் தொகுதிகளுக்கு நடந்த இடைத்தேர்தலில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று மீண்டும் எம்.எல்.ஏ.,க்களாக பொறுப்பேற்றனர்.
இந்நிலையில், எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ராஜினாமாவை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் சுதன் என்பவர் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், ‘பதவிக்காலம் முடியும் முன்பாகவே சுய விருப்பத்தின் பேரில் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ராஜினாமா செய்வதால், மீண்டும் இடைத்தேர்தல் நடத்த நேரிடுகிறது. இதனால், அரசுக்கு கூடுதல் நிதிச்சுமை ஏற்படுகிறது. எனவே இடைத்தேர்தல் செலவை, வசூலிக்க, ‘தேர்தல் செலவினப் பாதுகாப்பு தொகை’ முறையை கொண்டு வர வேண்டும் என கோரப்பட்டது.
இம்மனுவை விசாரித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அது பார்லிமென்டின் அதிகார வரம்புக்குட்பட்டது என கூறி மனுவை தள்ளுபடி செய்தது. இதை எதிர்த்து வழக்கறிஞர் சுதன் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார்.
இம்மனு உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த், நீதிபதிகள் ஜாய்மால்யா பக்சி மற்றும் வி.மோகனா அடங்கிய அமர்வில் நேற்று விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது, மனுதாரர் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர்கள், தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த இடைத்தேர்தல்களுக்கான செலவின விபரங்களை சான்றுகளாக தொகுத்து கூடுதல் ஆவணங்கள் தாக்கல் செய்ய வேண்டியுள்ளது. எனவே, வழக்கு விசாரணையை ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்திவைக்க வேண்டும்’ என கோரினர்.
மனுதாரரின் கோரிக்கையை ஏற்ற தலைமை நீதிபதி சூர்யகாந்த் அமர்வு, வழக்கு விசாரணையை ஒரு வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்ததுடன், மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து முக்கிய எதிர்மனுதாரர்களுக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்ப உத்தரவிட்டது.
அதன்படி, மத்திய சட்ட மற்றும் நீதித் துறை அமைச்சகம், தேர்தல் கமிஷன் மற்றும் தமிழக தலைமை தேர்தல் கமிஷனர், தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலர், சட்டசபை செயலர் மற்றும் அ.தி.மு.க.,வில் இருந்து த.வெ.க.,வுக்கு மாறிய ஆறு பேருக்கு நோட்டீஸ் பிறப்பிக்கப்பட்டது.