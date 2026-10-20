நவீன வேளாண் நலத்திட்ட இணையதளம் மத்திய அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் துவக்கம்
நவீன வேளாண் நலத்திட்ட இணையதளம் மத்திய அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் துவக்கம்
ADDED : அக் 20, 2026 09:16 PM
புதுடில்லி: விவசாயிகளுக்கான அரசு நலத்திட்டங்கள், நிதியுதவி மற்றும் வேளாண் தகவல்களை ஒரே இடத்தில் பெறும் வகையில், மேம்படுத்தப்பட்ட நவீன வேளாண் இணையதளத்தை மத்திய வேளாண் மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் நேற்று அறிமுகப்படுத்தினார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின், ‘டிஜிட்டல் இந்தியா’ திட்டத்தின் கீழ், விவசாயிகளுக்கு தேவையான வசதிகளை தொழில்நுட்பம் மூலம் எளிதில் கிடைக்கச் செய்வது மத்திய அரசின் நோக்கமாக உள்ளது.
அதன்படி, விவசாயிகள் அரசு அலுவலகங்களுக்கு அலைவதையும், பல்வேறு இணையதளங்களை அணுக வேண்டிய சிரமத்தையும் குறைக்கும் வகையில் வேளாண் நலத்திட்ட இணையதளம் நவீன முறையில் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது. https://agriwelfare.gov.in/ என்ற அந்த இணையதளத்தை மத்திய வேளாண் அமைச்சர் சிவ்ராஜ் சிங் சவுகான் நேற்று தொடங்கி வைத்தார்.
மத்திய மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சகத்தின் வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த இணையதளம், ‘மொபைல் போன்’களிலும் எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது
தமிழ், ஹிந்தி, ஆங்கிலம், தெலுங்கு, மலையாளம், கன்னடம் என நாட்டின் பெரும்பாலான மொழிகளில் தகவல்கள் கிடைக்கின்றன.
மேலும், இணையதளத்தைப் பயன்படுத்துவது குறித்து விவசாயிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க, நாடு முழுதும் உள்ள வேளாண் அறிவியல் மையங்கள் வாயிலாக சிறப்பு பயிற்சி முகாம் நடத்தப்பட உள்ளது. அரசு திட்டங்கள், மானியங்கள், தகுதி சரிபார்ப்பு, இணையவழி விண்ணப்பம் மற்றும் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணம் பெறும் திட்டம் உள்ளிட்ட வசதிகள் இதில் உள்ளன.
வானிலை, அறிவியல் அடிப்படையிலான விவசாய முறைகள், விதை மற்றும் உரம் இருப்பு, சந்தை விலைகள் குறித்த நம்பகமான தகவல்களையும் விவசாயிகள் இதில் பெற முடியும்.