‘உக்ரைன் போரை நிறுத்த சிறப்பான ஆலோசனைகள் வழங்குகிறார் மோடி’
‘உக்ரைன் போரை நிறுத்த சிறப்பான ஆலோசனைகள் வழங்குகிறார் மோடி’
UPDATED : அக் 03, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 02, 2026 08:22 PM
மாஸ்கோ: ‘உக்ரைன் போரை முடிவுக்கு கொண்டு வர பரஸ்பரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வுகள் குறித்து பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகிறார்’ என, ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புடின் தெரிவித்தார்.
கடந்த 2022 பிப்., முதல் ரஷ்யா – உக்ரைன் இடையே போர் நடந்து வருகிறது. ‘இதற்கு பேச்சு மற்றும் துாதரக நடவடிக்கைகள் வாயிலாக தீர்வு காண வேண்டும்’ என, இந்தியா தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது.
செப்டம்பரில் டில்லியில் நடந்த, ‘பிரிக்ஸ்’ மாநாட்டுக்கு முன்னதாக, பிரதமர் மோடியும் ரஷ்ய அதிபர் புடினும் சந்தித்து பேசினர். அப்போது உக்ரைன் போர் நிலவரம் மற்றும் அமைதி முயற்சிகள் குறித்து புடின், மோடியிடம் விளக்கியிருந்தார்.
இந்நிலையில், மாஸ்கோவில் நடந்த வால்டாய் சர்வதேச விவாதக் குழுவின் ஆண்டு கூட்டம் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. இந்த கூட்டத்தில் அரசியல், பொருளாதாரம், சர்வதேச உறவுகள், பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து உலக நாடுகளின் நிபுணர்கள், அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் ஆய்வாளர்கள் பங்கேற்று விவாதிப்பர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் புடின், உக்ரைன் போர் தொடர்பாக பிரதமர் மோடியின் நிலைப்பாடு குறித்து பேசினார். கூட்டத்தில் புடின் மேலும் கூறியதாவது:
உக்ரைன் மோதலை முடிவுக்கு கொண்டு வருவது குறித்து பிரதமர் மோடி தொடர்ந்து கேள்வி எழுப்புகிறார். ஒவ்வொரு சந்திப்பிலும் இதை அவர் முன்வைக்கிறார். பரஸ்பரம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய தீர்வுகளை கண்டறிவதற்கான மிகச் சிறந்த யோசனைகள் அவரிடம் உள்ளன.
இந்தியா தன் பன்முகத்தன்மையால் வியக்க வைக்கிறது. வேற்றுமையில் ஒற்றுமை என்பது இந்திய கலாசாரத்தின் தனித்துவமான அம்சம். இதிலிருந்து உலகம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது உள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.