இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் முகமது சிராஜ் நீக்கம்: காங்கிரஸ் - பாஜ மோதல்
இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் முகமது சிராஜ் நீக்கம்: காங்கிரஸ் - பாஜ மோதல்
ADDED : நவ 20, 2026 04:59 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:59 PM
புதுடில்லி: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணியில் இருந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது சிராஜ் சேர்க்கப்படவில்லை.
இது தொடர்பாக காங்கிரஸ் எம்பி இம்ரான் மசூத் அளித்த பேட்டியில்,'' அவரது பெயர் சிராஜ். இந்த காரணம் போதுமா? அவர் சிறப்பாக விளையாடியும் இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்கவில்லை. மத அடையாளத்தை தாண்டி வேறு என்ன காரணம் இருக்கக்கூடும்? அது மட்டும் தான் காரணம். வேறு ஏதும் இருக்காது. என்றார்.
அவர் சிறப்பாக விளையாடியும் அணியில் இடம் இல்லை என்றால், பாகுபாடு காட்டப்படுவது தெளிவாக தெரிகிறது எனவும் கூறினார்.
இதற்கு பதிலடி கொடுத்து பாஜ செய்தித் தொடர்பாளர் பிரதீப் பண்டாரி வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியதாவது: காங்கிரஸ் கட்சிக்கு அவமானம். தற்போது கிரிக்கெட் அணி தேர்விலும் கூட காங்கிரஸ் ஓட்டு வங்கி அரசியல் செய்கிறது. முஸ்லிம் என்பதால், சிராஜ் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார் என காங்கிரஸ் கூறுகிறது.
ஜடேஜாவும் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டாரே
ஒவ்வொரு கிரிக்கெட் வீரரும் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் சீருடையை அணிகிறார்கள்.
ஓட்டு வங்கி மற்றும் வகுப்புவாத அரசியலுக்காக இந்திய கிரிக்கெட் அணியை பிரிப்பதை நிறுத்துங்கள். இவ்வாறு அந்த அறிக்கையில் பிரதீப் பண்டாரி கூறியுள்ளார்.