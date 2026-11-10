பெட்ரோலில் அதிக எத்தனால் கலப்பா? கேரளாவில் துவங்கியது சோதனை
பெட்ரோலில் அதிக எத்தனால் கலப்பா? கேரளாவில் துவங்கியது சோதனை
UPDATED : நவ 10, 2026 06:35 PM
ADDED : நவ 10, 2026 06:31 PM
திருவனந்தபுரம்: ‘கேரளாவில் பெட்ரோலில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக எத்தனால் கலக்கப்பட்டிருப்பது சோதனையில் தெரியவந்தால், பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் பெட்ரோல் நிலையங்களில் ஆய்வு நடத்தப்படும்’ என, மாநில குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை தெரிவித்துள்ளது.
கர்நாடகாவில் உள்ள சில பெட்ரோல் நிலையங்களில் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக எத்தனால் கலக்கப்பட்டிருப்பதாக புகார்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து, கேரளாவிலும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பெட்ரோல் நிலையங்களில் சோதனை நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டது.
இதுவரை கேரளாவில் அதிக அளவு எத்தனால் கலந்த பெட்ரோல் விற்பனை செய்யப்பட்டதாக உறுதி செய்யப்படவில்லை. முதற்கட்டமாக, திருவனந்தபுரம், எர்ணாகுளம், கோழிக்கோடு, கண்ணுார் ஆகிய நான்கு மாவட்டங்களில் உள்ள ஒன்பது பெட்ரோல் நிலையங்களில் நேற்று முன்தினம் சோதனை நடத்தப்பட்டது.
சம்பந்தப்பட்ட எண்ணெய் நிறுவனங்களின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் பெட்ரோல் பங்குகளின் விற்பனை மேலாளர்கள் முன்னிலையில் இந்த மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன. இவை அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளன.
பெட்ரோலில் எத்தனால் கலந்துள்ள அளவு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பிற்குள் உள்ளதா என்றும், எரிபொருளின் தரம் சரியாக உள்ளதா என்றும் ஆய்வு செய்யப்படும். இதன் முடிவுகள், 10 நாட்களுக்குள் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது குறித்து கேரள உணவு மற்றும் குடிமைப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அனூப் ஜேக்கப் கூறியதாவது:
மக்களுக்கு தரமான எரிபொருள் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும், கலப்படம் உள்ளிட்ட முறைகேடுகளை தடுக்கவும் இந்த ஆய்வுகள் நடத்தப்படுகின்றன.
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட அதிகமாக எத்தனால் கலந்திருப்பது ஆய்வில் உறுதியானால், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். முதற்கட்ட ஆய்வு முடிவுகளின் அடிப்படையில், மற்ற மாவட்டங்களிலும் சோதனையை விரிவுபடுத்துவது குறித்து முடிவு செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.