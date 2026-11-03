நடிகை தியா மிர்சாவின் விழிப்புணர்வு வீடியோவை மீண்டும் பதிவேற்ற மும்பை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவு
நடிகை தியா மிர்சாவின் விழிப்புணர்வு வீடியோவை மீண்டும் பதிவேற்ற மும்பை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவு
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 09:48 PM
மும்பை: மஹாராஷ்டிராவில், தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு, காற்று மற்றும் ஒலி மாசு குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய பாலிவுட் நடிகை தியா மிர்சாவின் வீடியோவை, அரசியல் கட்சிகளின் எதிர்ப்புக்கு பயந்து, மும்பை மாநகராட்சி நீக்கியதற்கு மும்பை உயர் நீதிமன்றம் கண்டனம் தெரிவித்தது.
மேலும், அந்த வீடியோவை உடனடியாக பதிவேற்றம் செய்யவும் உத்தரவிட்டது.
மஹாராஷ்டிராவில், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த முதல்வர் தேவேந்திர பட்னவிஸ் தலைமையில், ‘மஹாயுதி’ கூட்டணி ஆட்சி நடக்கிறது. இங்கு, உயர் நீதிமன்றத்தின் முந்தைய வழிகாட்டுதல் களின்படி, காற்று மாசை குறைக்கவும், பசுமை தீபாவளியை கொண்டாடவும், விழிப்புணர்வு பிரசாரத்தை மும்பை மாநகராட்சி முன்னெடுத்தது.
இதில், நடிகையர் மாதுரி தீட்சித், நிஷிகந்தா வாட், தியா மிர்சா, கிரிக்கெட் வீரர் ரஹானே உள்ளிட்ட பிரபலங்களின் விழிப்புணர்வு வீடியோக்கள் பயன்படுத்தப்பட்டன. இதற்கு தியா மிர்சா எந்த கட்டணமும் பெறவில்லை என கூறப் படுகிறது.
அவரது வீடியோ வெளியானதும், பா.ஜ.,வைச் சேர்ந்த மும்பை மேயர் ரிது தாவ்டே, மும்பை பா.ஜ., தலைவர் அமித் சதம் ஆகியோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததுடன், அவரை, ‘ஹிந்துக்களுக்கு எதிரானவர்’ என்றும் விமர்சித்தனர்.
இதையடுத்து, தியா மிர்சாவின் வீடியோவை மட்டும் சமூக ஊடகங் களில் இருந்து மும்பை மாநகராட்சி நீக்கியது.
இது தொடர்பான வழக்கை நேற்று விசாரித்த மும்பை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கிரிஷ் குல்கர்னி, நீலா கோகலே அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
காற்று மற்றும் ஒலி மாசை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் முன்வைக்கப்பட்ட இந்த முயற்சிக்கு, எந்த மத சாயமும் பூசக்கூடாது. இது, முழுக்க முழுக்க சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பொது சுகாதாரம் சார்ந்த விஷயம்.
மதமோ, ஜாதியோ எதுவாக இருந்தாலும், அனைவரும் ஒரே காற்றைத்தான் சுவாசிக்கிறோம் என்பதை அரசியல்வாதிகள் உணர வேண்டும்.
பொது பதவிகளில் இருக்கும் மக்கள் பிரதிநிதிகள் அனைத்து மதம், ஜாதி மற்றும் சமூகத்தினரையும் மதிக்க வேண்டும். எனவே, நீக்கப்பட்ட நடிகை தியா மிர்சாவின் வீடியோவை உடனடியாக மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அமர்வு உத்தரவிட்டது.