கொலை வழக்கு குற்றவாளி நள்ளிரவில் சுட்டுக்கொலை

UPDATED : அக் 09, 2026 04:09 PM
ADDED : அக் 09, 2026 04:06 PM
நொய்டா: உத்தரபிரதேசத்தில் நடந்த கொலை வழக்கில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர், நொய்டா அருகே அடையாளம் தெரியாதவர்களால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார்.
உத்தரபிரதேச மாநிலம், கவுதம் புத்த நகர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஜேவார் பகுதியில், 2021ம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை வழக்கில், இம்ரான், 40 என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். அதன் பின், இரண்டு ஆண்டுகளாக அவர் ஜாமீனில் வெளியே இருந்து வந்தார். அதன் பிறகும் அவர் மது பல்வேறு வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தன.
இந்நிலையில், ஜேவார் காவல் நிலைய எல்லைக்கு உட்பட்ட ஜஹாங்கிர் நகரில், நேற்று முன் தினம் இரவு, மர்ம கும்பலால் இம்ரான் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு இம்ரான் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனர்.
இம்ரானின் குடும்பத்தினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், ஜேவார் காவல் நிலையத்தில், சந்தேகத்துக்குரிய கொலை கும்பல் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை கைது செய்ய, தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.