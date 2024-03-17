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கோழிக்கோடு: லோக்சபா தேர்தலுக்கான அட்டவணையை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று முன்தினம் அறிவித்தது. ஏப்ரல் 19 துவங்கி, ஜூன் 1 வரை ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்க உள்ளது.
தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் ஏப்ரல் 19 மற்றும் 26ல் வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஓட்டுப்பதிவு நடக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் கேரள மாநில செயலர் சலாம் கூறுகையில், “வெள்ளிக்கிழமை முஸ்லிம்கள் மசூதி சென்று தொழுகை நடத்தும் முக்கியமான நாள்.
''அந்த நாளில் ஓட்டுப்பதிவு நடத்துவதால் வாக்காளர்கள், வேட்பாளர்கள், தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் என பலருக்கும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். ஓட்டுப்பதிவு தேதியை மாற்றக்கோரி தேர்தல் ஆணையத்தை நாட உள்ளோம்,” என்று கூறினார்.
தேர்தல் தேதியை மாற்றும்படி முஸ்லிம் கட்சிகள் கோரிக்கை
தேர்தல் தேதியை மாற்றும்படி முஸ்லிம் கட்சிகள் கோரிக்கை
ADDED : மார் 17, 2024 11:34 PM
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கோழிக்கோடு: லோக்சபா தேர்தலுக்கான அட்டவணையை தலைமை தேர்தல் ஆணையம் நேற்று முன்தினம் அறிவித்தது. ஏப்ரல் 19 துவங்கி, ஜூன் 1 வரை ஏழு கட்டங்களாக தேர்தல் நடக்க உள்ளது.
தமிழகம் மற்றும் கேரளாவில் ஏப்ரல் 19 மற்றும் 26ல் வெள்ளிக்கிழமை அன்று ஓட்டுப்பதிவு நடக்கிறது.
இந்நிலையில், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக்கின் கேரள மாநில செயலர் சலாம் கூறுகையில், “வெள்ளிக்கிழமை முஸ்லிம்கள் மசூதி சென்று தொழுகை நடத்தும் முக்கியமான நாள்.
''அந்த நாளில் ஓட்டுப்பதிவு நடத்துவதால் வாக்காளர்கள், வேட்பாளர்கள், தேர்தல் பணியில் ஈடுபடும் ஊழியர்கள் என பலருக்கும் சிரமத்தை ஏற்படுத்தும். ஓட்டுப்பதிவு தேதியை மாற்றக்கோரி தேர்தல் ஆணையத்தை நாட உள்ளோம்,” என்று கூறினார்.