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ம.பி.,யில் பரவும் மர்ம நோய்: 8 குழந்தைகள் பலியான சோகம்

ம.பி.,யில் பரவும் மர்ம நோய்: 8 குழந்தைகள் பலியான சோகம்

UPDATED : ஆக 13, 2026 10:19 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 10:19 PM ADDED : ஆக 13, 2026 10:04 PM

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போபால்: மத்திய பிரதேசத்தின் பாலகாட் மாவட்டத்தில் பரவும் மர்ம காய்ச்சல் காரணமாக, இதுவரை எட்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்துள்ளனர். 100க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதற்கான காரணம் குறித்து சுகாதாரத்துறையினர் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.

மத்திய பிரதேசத்தில் முதல்வர் மோகன் யாதவ் தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள பாலகாட் மாவட்டத்தின் பிர்சா மற்றும் பைஹார் உள்ளிட்ட பழங்குடியின மக்கள் அதிகம் வசிக்கும் பகுதிகளில் குழந்தைகளை பாதிக்கும் மர்ம நோய் கடந்த ஜூன் மாத இறுதியில் பரவியது.

அங்குள்ள குழந்தைகளுக்கு காய்ச்சல், நுரையீரல் தொற்று உள்ளிட்ட பாதிப்பால் எட்டு குழந்தைகள் உயிரிழந்ததாக தெரியவந்தது. இதுதவிர, 100க்கும் மேற்பட்டோர் பாதிக்கப்பட்டனர். தகவலறிந்து அப்பகுதியில் மாநில சுகாதாரத்துறையினர் தீவிர ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

முதற்கட்டமாக உயிரிழந்த மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் ரத்தம் மற்றும் சிறுநீர் மாதிரிகளை ஆய்வுப்படுத்தியதில் மலேரியா, ஊட்டச்சத்து குறைப்பாடுகள், நுரையீரல் தொற்று, ரத்த சோகை, நீர்சத்து குறைபாடு உள்ளிட்ட பல நோய்த்தொற்று அறிகுறிகள் கண்டறியப்பட்டன. இதனால், சுகாதாரத்துறையினர் சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகளை, பல்வேறு மாநிலங்களில் உள்ள முக்கிய ஆய்வகங்களுக்கு மாநில சுகாதாரத்துறையினர் அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

இதுகுறித்து மாவட்ட தலைமை சுகாதாரத்துறை அதிகாரி டாக்டர் பரேஷ் உப்லாப் கூறுகையில், “நோய் தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களில், பெரும்பாலானோர் குணமடைந்துவிட்டனர். எனினும், அப்பகுதியில் நோய் பரவலுக்கான காரணத்தை கண்டறியும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். ஆய்வக பரிசோதனை முடிவுகள் விரைவில் வெளியானபின், பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் அதற்கேற்ப சிகிச்சை அளிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என்றார்.

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