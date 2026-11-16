UPDATED : நவ 16, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 16, 2026 04:24 PM
கர்னால்: போலீஸ் ஸ்டேஷனில் விசாரணைக் கைதி மர்மமான முறையில் இறந்து கிடந்த விவகாரத்தில், இன்ஸ்பெக்டர் மற்றும் ஐந்து போலீசார் மீது கொலை வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஹரியானா மாநிலம், கர்னால் அருகே, பிஜ்னா பகுதியை சேர்ந்தவர் ஜிதேந்தர் என்ற ஜாக்கி,32. கர்னால் குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு போலீசார் ஆறு பேர், 11ம் தேதி காலை, பிஜ்னாவுக்கு வந்தனர். ஒரு வழக்கு தொடர்பாக விசாரிக்க வேண்டும் என கூறி, ஜிதேந்தரை அழைத்துச் சென்றனர். கர்னால் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், ஜிதேந்தர் அடைத்து வைக்கப்பட்டார்.
இந்நிலையில், நேற்று முன் தினம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஜிதேந்தர் இறந்து கிடந்தார். தகவல் அறிந்து வந்த குடும்பத்தினர், உறவினர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள், சாலை மறியல் நடத்தினர். ஜிதேந்தரை அடித்துக் கொலை செய்த போலீஸ்காரர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.
போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் வந்து போராட்டம் நடத்தியவர்களை சமரசம் செய்து அனுப்பி வைத்தனர். மாஜிஸ்திரேட் முன்னிலையில், ஜிதேந்தர் உடல், உடற்கூறு ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
மேலும், குற்றப் புலனாய்வு பிரிவு இன்ஸ்பெக்டர், தலைமை போலீஸ்காரர் மற்றும் நான்கு போலீஸ்காரர்கள் மீது, ராம்நகர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கொலை, குற்றச்சதி, சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைத்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
இந்த சம்பவம் குறித்து, நீதி விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.