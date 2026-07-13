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நாகாலாந்தில் குண்டுவெடிப்பு: அசாம் ரைபிள்ஸ் படை வீரர் வீரமரணம்

நாகாலாந்தில் குண்டுவெடிப்பு: அசாம் ரைபிள்ஸ் படை வீரர் வீரமரணம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:57 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:46 PM

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UPDATED : ஜூலை 13, 2026 08:57 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 06:46 PM

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கவுகாத்தி: நாகாலாந்தில் வெடிகுண்டு வெடித்ததில் அசாம் ரைபிள்ஸ் படை வீரர் ஒருவர் வீரமரணம் அடைந்தார்.

அசாம் ரைபிள்ஸ் படையின் பயிற்சி முகாம் செயல்படும் சுமோகெடிமா பகுதியில் குண்டுவெடித்தது. இதில் ஐஇடி வரை வெடிகுண்டு பயன்படுத்தப்பட்டு இருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. அதில் வீரர்கள் சென்ற வாகனம் சிக்கியது. இச்சம்பவத்தில் வீரர் ஒருவர் வீரமரணம் அடைந்த நிலையில் மேலும் 4 பேர் படுகாயம் அடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இதனையடுத்து அப்பகுதியை சுற்றிவளைத்த பாதுகாப்புப்படையினர் தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

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