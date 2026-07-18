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/செய்திகள்/இந்தியா/ 2024க்கான தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு சிறந்த படம்: ஆர்டிகள் 370; சிறந்த நடிகர்: மம்மூட்டி சிறந்த இயக்கம் உட்பட மூன்று பிரிவுகளில் அமரன் படம் தேர்வு

2024க்கான தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு சிறந்த படம்: ஆர்டிகள் 370; சிறந்த நடிகர்: மம்மூட்டி சிறந்த இயக்கம் உட்பட மூன்று பிரிவுகளில் அமரன் படம் தேர்வு

2024க்கான தேசிய திரைப்பட விருதுகள் அறிவிப்பு சிறந்த படம்: ஆர்டிகள் 370; சிறந்த நடிகர்: மம்மூட்டி சிறந்த இயக்கம் உட்பட மூன்று பிரிவுகளில் அமரன் படம் தேர்வு

UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:28 PM

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM

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UPDATED : ஜூலை 18, 2026 09:28 PM ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:12 PM

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புதுடில்லி: கடந்த 2024ல் வெளியான திரைப்படங்களுக்கான தேசிய விருதுகள் நேற்று அறிவிக்கப்பட்டன. இதில், சிறந்த படமாக ஹிந்தி திரைப்படம் ஆர்டிகள் 370 தேர்வு செய்யப்பட்டது. சிறந்த தமிழ் படமாக நடிகர் தனுஷ் நடித்து இயக்கிய ராயன் படம் தேர்வானது. சிறந்த இயக்கம், படத்தொகுப்பு, இசையமைப்பாளர் பிரிவுகளில் மூன்று விருதுகளை அமரன் படம் அள்ளியது.

கடந்த 2024ம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படங்களுக்கு 72வது தேசிய விருதுகள் அறிவிக்கப்பட்டன. அந்த ஆண்டில் மத்திய தணிக்கை வாரியத்தால் சான்றிதழ் அளிக்கப்பட்ட திரைப்படங்கள் விருதுக்கான பட்டியலில் இடம்பெற்றன. டில்லியில் நடந்த நிகழ்ச்சியில் தேர்வுக் குழு தலைவரும், மலையாள இயக்குனருமான ஜெயராஜ் தேசிய விருதுகளை அறிவித்தார்.

அதன் விபரம்:

சிறந்த படமாக ஹிந்தியில் வெளியான ஆர்டிகள் 370 தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது. சிறந்த நடிகருக்கான விருது பிரம்மயுகம் மலையாள படத்தில் நடித்த நடிகர் மம்மூட்டி, சந்து சாம்பியன் ஹிந்தி படத்தில் நடித்த கார்த்திக் ஆர்யன் ஆகியோருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த நடிகையாக ஆர்டிகள் 370 படத்தில் நடித்த யாமி கவுதம் தேர்வாகியுள்ளார்.

சிறந்த முழுநேர பொழுதுபோக்கு சித்திரமாக நாக் அஸ்வின் இயக்கத்தில் வெளியான கல்கி: 2898 ஏ.டி., திரைப்படம் தேர்வானது. நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் தமிழில் வெளியான கேப்டன் மில்லர் படம் சமூக அக்கறைக்கான சிறந்த படமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர் தனுஷ் சிறந்த நடிகருக்கான சிறப்பு பிரிவுக்கு தேர்வானார்.

பக்ஷக் ஹிந்தி படத்தில் நடித்த சஞ்சய் மிஸ்ரா சிறந்த துணை நடிகராகவும், மஹாராஜா தமிழ் திரைப்படத்தில் நடித்த சச்சனா நமிதாஸ், மித்யா படத்தில் நடித்த ராப்ஸ்ரீ வர்காடி ஆகியோர் சிறந்த துணை நடிகைகளாக தேர்வாகியுள்ளனர். தனுஷ் நடித்து இயக்கிய ராயன் படம் சிறந்த தமிழ் படமாக தேர்வாகியுள்ளது. கார்த்தி நடிப்பில் வெளியான மெய்யழகன் படத்துக்கு சிறந்த ஒலிக் கலவைக்கான விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமரன் படம் மூன்று பிரிவுகளில் தேசிய விருதுக்கு தேர்வாகியுள்ளது. சிறந்த இயக்குனராக ராஜ்குமார் பெரியசாமி, சிறந்த இசையமைப்பாளராக ஜி.வி.பிரகாஷ், சிறந்த படத்தொகுப்பாளராக கலைவண்ணன் ஆகியோர் தேர்வாகி உள்ளனர். சிறந்த சண்டை பயிற்சியாளராக மஹாராஜா படத்துக்கான அனல் அரசு தேர்வானார். தமிழில் ஆவணப் படத்துக்கான சிறந்த ஒலி வடிவமைப்பு ஹரிஹரசுதனுக்கு ப்ளூ படத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்வானவர்களுக்கு டில்லியில் நடக்கவுள்ள விழாவில் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.

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