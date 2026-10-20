தேசியம் சில வரி செய்திகள்

ADDED : அக் 20, 2026 08:47 PM
திருமணத்துக்கு மறுத்த மகளை
தலையில் சுட்ட தந்தை கைது
மெயின்புரி: உத்தர பிரதேசத்தின் மெயின்புரி மாவட்டத்தில் உள்ள போங்கான் பகுதியை சேர்ந்த தொழிலாளி அசின் கான், 48. இவரது மகள் ஷாஜியா, 19. இவர் ஒருவரை காதலித்தார். இதை ஏற்க மறுத்த அசின் கான், தன் மகளுக்கு வேறொருவருடன் நவ., 19ல் திருமணம் நடத்த ஏற்பாடு செய்தார். ஆனால், ‘காதலனைத்தான் திருமணம் செய்வேன்’ என, ஷாஜியா கூறியதால் ஆத்திரம் அடைந்த தந்தை, நேற்று முன்தினம் இரவு துாங்கிக்கொண்டிருந்த மகளின் தலையில் துப்பாக்கியால் சுட்டார். படுகாயம் அடைந்த ஷாஜியாவுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. தந்தை அசின் கானை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கேரளாவில் ரயிலை கவிழ்க்க
முயன்ற பீஹார் இளைஞர் கைது
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம் பாலக்காடு – சொரனூர் ரயில் வழித்தடத்தில், ஒத்தப்பாலம், சொரனூர் ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே மான்னனூர், காரக்காடு மற்றும் அதன் அருகே மற்றொரு இடம் என மூன்று இடங்களில் ரயிலை கவிழ்க்க சதி நடந்துள்ளதாக ரயில்வே அதிகாரிகளுக்கு நேற்று காலை தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற ரயில்வே ஊழியர்கள் தண்டவாளத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த கான்கிரீட் ஸ்லாப், தண்டவாள துண்டுகள், சிமெண்ட் மூட்டை ஆகியவற்றை அகற்றினர். இதையடுத்து, அப்பகுதியில் சந்தேகத்திற்கிடமாக சுற்றித்திரிந்த பீஹார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த சுக்லால் மரியா, 28, என்ற இளைஞரை ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் கைது செய்தனர். அவர் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவர் என சந்தேகிக்கப்படுகிறது.
தம்பியை கத்தியால் குத்தி
கொன்ற அண்ணன் கைது
பாலக்காடு: கேரள மாநிலம், பாலக்காடு அருகேயுள்ள கல்லேக்காடு பாளையத்தை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன், 42. இவரது அண்ணன் செல்வன், 53. கட்டடத் தொழிலாளிகளான இருவரும், ஒரே வளாகத்தில் தனித்தனி வீடுகளில் வசித்தனர். கடந்த 18ம் தேதி இரவு மதுபோதையில் இருவருக்கும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இதில் ஆத்திரமடைந்த ஆத்திரமடைந்த செல்வன், உறவினர்கள் கண்முன்னே ராஜேந்திரனின் வயிற்றில் சரமாரியாகக் கத்தியால் குத்தினார். படுகாயமடைந்த ராஜேந்திரன் சிகிச்சை பலனின்றி மருத்துவமனையில் உயிரிழந்தார். தப்பியோட முயன்ற அண்ணன் செல்வனை, அப்பகுதியினர் மடக்கிப் பிடித்து பாலக்காடு டவுன் வடக்கு போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.