தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்பு நான்கு மாநில போலீசார் ஒருங்கிணைப்புக்கு வலியுறுத்தல்
தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்பு நான்கு மாநில போலீசார் ஒருங்கிணைப்புக்கு வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 18, 2026 03:48 PM
ADDED : நவ 18, 2026 03:46 PM
புதுடில்லி: தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் முழுவதும் பெண்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த, டில்லி, உத்தரப் பிரதேசம், ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய மாநிலங்களின் போலீஸ் துறையினர் இடையே ஒருங்கிணைப்பு தேவை என்று, தேசிய மகளிர் ஆணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது.
தேசிய தலைநகர் பிராந்தியம் முழுவதும் பெண்களின் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதற்கான சிறந்த நடைமுறைகளைப் பகிர்ந்துகொள்ளவும், திட்டங்களை செயல்படுத்துவதில் உள்ள சவால்கள் பற்றி விவாதிக்கவும், ஒரு ஒருங்கிணைந்த செயல் திட்டத்தைப் உருவாகவும், இந்தக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
டில்லி விக்யான் பவனில், டில்லி, உத்தரபிரதேசம், ஹரியானா மற்றும் ராஜஸ்தான் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்தை சேர்ந்த, 39 மாவட்டங்களைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகள் மற்றும் நிர்வாக அதிகாரிகளின் ஆலோசனை கூட்டம் நடந்தது.
தேசிய மகளிர் ஆணையத்தின் உறுப்பினர்கள் அர்ச்சனா மிஸ்ரா மற்றும் நிவேதிதா சுப்ரமணியன் ஆகியோரும் இந்த ஆலோசனைக் கூட்டங்களில் பங்கேற்றனர்.
பெண்களுக்கும், போலீஸ் துறைக்கும் இடையே நம்பிக்கையை வளர்ப்பதன் முக்கியத்துவம், பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பான மற்றும் எளிதில் அணுகக்கூடிய இடங்களாக போலீஸ் நிலையங்கள் இருப்பதை உறுதி செய்தல், குற்றங்களைத் தடுத்து நீதியை உறுதி செய்வதற்காகச் சட்ட அமலாக்க பிரிவுகள் ஆகியவற்றுக்கிடையே கூட்டுப் பொறுப்புணர்வை வளர்த்தல் ஆகியவற்றை அவர்கள் வலியுறுத்தினர்.
கூட்டத்தில், தேசிய மகளிர்ஆணையத்தின் தலைவர் விஜயா ரஹத்கர் பேசியதாவது:
போலீஸ் நிர்வாகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்புக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும். ஒரு நல்லாட்சியின் குறியீடு, பெண்களின் பாதுகாப்பை அடிப்படையாக கொண்டுள்ளது. இதற்கு போலீஸ் துறை, நிர்வாகம் மற்றும் சமூகம் ஆகியவற்றின் ஒருங்கிணைப்பும், கூட்டு அர்ப்பணிப்பும் தேவை.
மாநில எல்லைகளை பற்றி குற்றவாளிகள் பொருட்படுத்துவதில்லை. எனவே, போலீஸ் துறை, நிர்வாக அதிகார வரம்புகளுக்கு அப்பாற்பட்டு செயல்பட வேண்டிய நிலை உள்ளது. ஒரு சம்பவத்திற்கு நடந்த பின் நடவடிக்கை எடுக்கும் முறையில் இருந்து, அந்த சம்பவத்தை தடுக்கும் நிலைக்கு போலீஸ் துறை மாற வேண்டும்.
குறிப்பாக, மாநிலங்களுக்கு இடையேயான தொடர்புகள் உள்ள வழக்குகளில், இந்த நான்கு மாநிலங்களின் போலீஸ் துறைகளுக்கு இடையே, ஒருங்கிணைப்பு அவசியம். ‘சிசிடிவி’ கண்காணிப்பு, ‘ஜிபிஎஸ்’ கண்காணிப்பு, போலீஸ் ரோந்து, தெருவிளக்குகள், அவசர உதவி வசதிகள் மற்றும் போக்குவரத்துப் பணியாளர்களின் சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றின் மூலம், பொது போக்குவரத்தில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்த வேண்டும். பெண் பயணியரின் பாதுகாப்பிற்கு என, தேசிய மகளிர் ஆணையம் வழிகாட்டுதல்கள் உருவாக்கி உள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதல்களை போலீஸ் துறை திறம்படச் செயல்படுத்த வேண்டும்.
இணையவழி பின்தொடர்தல், துன்புறுத்தல், பாலியல் மிரட்டல் உள்ளிட்ட இணையவழிக் குற்றங்களுக்கு எதிராக, உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டியதும், தற்போதைய காலத்தில் அவசியமாகி உள்ளது. பாதிக்கப்பட்டோரை மையமாகக் கொண்டு போலீஸ் துறை செயல்பட வேண்டும்.
மகளிர் உதவி மையங்கள், சட்ட, மருத்துவ மற்றும் ஆலோசனை மையம் போன்றவற்றை உரிய நேரத்தில் பெண்கள் அணுகுவதற்கான வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும். பெண்களுக்கு எதிரான கடுமையான குற்றங்களை, உயர் மட்டத்தினர் தொடர்ந்து மறுஆய்வு செய்ய வேண்டும். மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல் நிலுவையில் உள்ள வரதட்சணை வழக்குகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து, அவற்றுக்கு தீர்வு காண வேண்டும். தேசியதலைநகர் பிராந்தியத்திற்காக, ஒரு ஒருங்கிணைந்த மகளிர் பாதுகாப்பு முறையை உருவாக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
‘பெண்களின் பாதுகாப்பு தொடர்பான சமீபத்திய வழக்குகள், தொடர்புடைய உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகள்' என்ற தலைப்பில், தொழில்நுட்ப அமர்வும் நடந்தது. இதில் பேசிய, உத்தரப் பிரதேசத்தின் முன்னாள் டி.ஜி.பி., விக்ரம் சிங், ‘பெண்களின் பாதுகாப்பு என்பது, சட்ட அமலாக்க அமைப்புகளின் தலையாயப் பொறுப்பு’ என்று வலியுறுத்தினார்.
மீண்டும் மீண்டும் குற்றம் செய்வோரை கண்காணித்தல், சட்டத்தைக் கடுமையாக அமல்படுத்துதல் ஆகியவற்றை அவர் வலியுறுத்தினார். அதே நேரத்தில், போலீசாரை அணுகும் பெண்களின் கண்ணியம் காக்கப்பட வேண்டும்; அவர்கள் பரிவுடன் நடத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், அவர் கூறினார்.