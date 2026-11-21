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புதுடில்லி: மே மாதம் நடந்த நீட் இளங்கலை தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக வழக்குபபதிவு செய்த சிபிஐ, ஜூலை 28ம் தேதி 14 பேருக்கு எதிராக முதற்கட்டக் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. தேர்விற்கு முன்பே வினாத்தாள் கசியவிட்டதாகவும், இந்த சம்பவத்தில் தேர்வர்கள், இடைத்தரகர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் சிபிஐ விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 14 பேர் மீது டில்லி ரோஸ் அவென்யூ சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றம் குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. நவ., 25ம் தேதி முதல் தினசரி விசாரணை நடத்த இருப்பதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.
நீட் வினாத்தாள் கசிவு வழக்கு; நவ.,25ம் தேதி முதல் தினமும் விசாரணை
நீட் வினாத்தாள் கசிவு வழக்கு; நவ.,25ம் தேதி முதல் தினமும் விசாரணை
ADDED : நவ 21, 2026 06:21 PM
ADDED : நவ 21, 2026 06:21 PM
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புதுடில்லி: மே மாதம் நடந்த நீட் இளங்கலை தேர்வு வினாத்தாள் கசிந்ததாக புகார் எழுந்தது. இது தொடர்பாக வழக்குபபதிவு செய்த சிபிஐ, ஜூலை 28ம் தேதி 14 பேருக்கு எதிராக முதற்கட்டக் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்தது. தேர்விற்கு முன்பே வினாத்தாள் கசியவிட்டதாகவும், இந்த சம்பவத்தில் தேர்வர்கள், இடைத்தரகர்களுக்கு தொடர்பு இருப்பதாகவும் சிபிஐ விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வினாத்தாள் கசிவு வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட 14 பேர் மீது டில்லி ரோஸ் அவென்யூ சிறப்பு விரைவு நீதிமன்றம் குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. நவ., 25ம் தேதி முதல் தினசரி விசாரணை நடத்த இருப்பதாக நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது.