தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் அலட்சியம்; 24 மணிநேரத்தில் 1387 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் அலட்சியம்; 24 மணிநேரத்தில் 1387 பேர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
ADDED : நவ 08, 2026 04:26 PM
தீபாவளி பண்டிகையானது புத்தாடைகள், பட்டாசுகள், பலகாரங்கள் என வழக்கமான உற்சாத்துடன் நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்திலும் தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாட்டம் களைகட்டி இருக்கிறது.
கொண்டாட்டங்களின் போது பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை தமிழக அரசு மேற்கொண்டது. இருப்பினும், அலட்சியம், கவனக்குறைவால் பல இடங்களில் விபத்துகளும், தீக்காயங்களும் பதிவாகி உள்ளன.
இதுகுறித்து 108 அவசர சிகிச்சை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு;
நவ.7 காலை 7 மணி முதல் நவ.8 காலை 7 மணி வரை மட்டும் அவசர உதவி வேண்டும் என்று கோரி, 16.079 அழைப்புகளை கையாண்டு இருக்கிறோம். அவற்றில் வாகன விபத்து என்று 2475 அழைப்புகளும், அவசர மற்றும் தீக்காயங்கள் குறித்த அழைப்புகள் என 98 அழைப்புகளும், சிறு காயங்கள் என 396 அழைப்புகளும் வரப்பெற்றது.
உடனடியாக அவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. உள்நோயாளிகளாக 1387 பேர் அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவர்களில் 956 பேர் சாலை விபத்துகளையும், சிறு விபத்துகளில் காயம் அடைந்தவர்கள் 321 பேரும் அடங்குவர். 15 வயதுக்கு உட்பட் 48 குழந்தைகளும், 17 குழந்தைகள் உள்நோயாளிகளாகவும் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். ஒரு குழந்தை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளது.