நேரு பூங்காவில் பிரம்மாண்ட துலிப் மலர் தோட்டம்: என்.டி.எம்.சி., தலைவர் மனோஜ் குமார் தகவல்
நேரு பூங்காவில் பிரம்மாண்ட துலிப் மலர் தோட்டம்: என்.டி.எம்.சி., தலைவர் மனோஜ் குமார் தகவல்
ADDED : அக் 25, 2026 05:35 PM
புதுடில்லி: நேரு பூங்கா வளாகத்தில், பிரத்யேக வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய பிரம்மாண்ட துலிப் மலர் தோட்டம் அமைக்க புதுடில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் முடிவு செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து, புதுடில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் தலைவர் மனோஜ் குமார் துவிவேதி, நிருபர்களிடம் இன்று (அக்.,25) கூறியதாவது:
நேரு பூங்கா வளாகத்தில் பிரத்யேக வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் கூடிய பிரம்மாண்ட துலிப் மலர் தோட்டம் அமைக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கான இடம் அடையாளம் காணப்பட்டு, பூர்வாங்க பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் பார்வையாளர்கள் பருவகால மலர்களை ரசித்து அதிக நேரம் செலவிட முடியும். மேலும், இந்த புதிய வசதி, சாந்தி பாதையில் தற்போதுள்ள துலிப் மலர் பூங்காவுக்கும் கூடுதல் அம்சமாக அமையும்.
சாந்தி பாதையில் ஆண்டு தோறும் பூக்கும் துலிப் மலர்கள் பார்வையாளர்களை வெகுவாக கவர்கின்றன. ஏராளமானோர் சாலையோரத்தில் வாகனங்களை நிறுத்தி விட்டு, துலிப் மலர்களை ரசிக்கின்றனர். இதனால் அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. மேலும், மக்கள் அந்த இடத்தில் நீண்ட நேரம் செலவிடுவதும் இயலவில்லை.
நேரு பூங்கா வளாகத்தில் அமைக்கப்படும் பிரம்மாண்ட துலிப் மலர் தோட்டத்தில் பிரத்யேக வாகன நிறுத்துமிடம் மட்டுமின்றி இசை, ட்ரோன் புகைப்படம் எடுத்தல் போன்றவையும் இடம்பெறும். இதனால், போக்குவரத்து நெரிசல் தொடர்பான சிரமங்கள் இன்றி பொதுமக்கள் துலிப் மலர்களை ரசிக்க அதிக நேரத்தை செலவிட முடியும்.
அதேநேரத்தில், சாந்தி பாதையிலும் துலிப் மலர் செடிகள் தொடர்ந்து பராமரிக்கப்படும். துலிப் மலர்கள் பொதுவாக 20 முதல் 25 நாட்கள் வரை பூக்கும். நேரு பூங்கா வளாகத்தில் ஆண்டு முழுதும் பருவகால மலர் செடிகள் பராமரிக்கப்படும். நேரு பூங்காவை ஆண்டு முழுதும் மலர்கள் நிறைந்த ஒரு இடமாக மாற்ற திட்டமிட்டுள்ளோம்.
நெதர்லாந்து நாட்டில், 4.67 லட்சம் துலிப் மலர் கிழங்குகளுக்கு ஆர்டர் செய்யப்பட்டுள்ளது. டிசம்பர் மாதம் புதுடில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் மற்றும் டில்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் பராமரிக்கப்படும் பகுதிகளில் நடப்படும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.