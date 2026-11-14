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/செய்திகள்/இந்தியா/காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அண்டை மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் அறிவுறுத்தல்

காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அண்டை மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் அறிவுறுத்தல்

காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அண்டை மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் அறிவுறுத்தல்

UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM

ADDED : நவ 14, 2026 08:40 PM

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UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM ADDED : நவ 14, 2026 08:40 PM

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புதுடில்லி: “தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் நிலவும் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்,” என, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் பேசினார்.

டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசு உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்த காற்று மாசு, அபாயகரமான நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

கண்காணிப்பு



இந்நிலையில், காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தினார்.

டில்லி அண்டை மாநிலங்களான ஹரியானா, உத்தர பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகியவற்றின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது.

இந்தக் கூட்டத்தில், பூபேந்தர் யாதவ் பேசியதாவது:

மாநில எல்லைகளை வரையறுத்துக் கொண்டு காற்றில் துாசி பரவுவதில்லை. டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை டில்லி அரசு மட்டுமின்றி, அண்டை மாநில அரசுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்த வேண்டும்.

அதற்காக, ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் அமைக்க வேண்டும். நிகழ்நேர காற்று மாசு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கட்டுப்பாட்டு அறையில், 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க வேண்டும்.

விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால், கள அதிகாரிகள் நேரடியாக சென்று கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

அறிக்கை



ஹரியானா மாநிலத்தின் ஏழு நகரங்கள், உத்தரப் பிரதேசத்தின் நான்கு நகரங்கள் மற்றும் ராஜஸ்தானின் நான்கு நகரங்களில், மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த, அந்தந்த மாநில அரசுகள் செயலர் நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும்.

அந்த அதிகாரிகள் கள ஆய்வு நடத்தி, மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையத்தில் வாரந்தோறும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தங்கள் கடமையை செய்யாத அதிகாரிகள் மீது, காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

வரும், 2028-ம் ஆண்டுக்குள், ‘பாரத் ஸ்டேஜ்–4’ தர நிலைக்கு முந்தைய லாரிகள் மற்றும் பஸ்களை அப்புறப்படுத்த, பாரத் ஸ்டேஜ் – 6 காஸ் மற்றும் மின்சார வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்தும் ‘பரிவர்த்தன்’ திட்டத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.

தலைநகர் டில்லியில் அதிகளவில் காற்று மாசு நிலவும் இடங்களில் செயல்படுத்தப்படும் குளிர்கால செயல் திட்டத்தை, அண்டை மாநிலங்களும் அமல்படுத்த வேண்டும்.

போக்குவரத்து மேலாண்மை, வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்வது, கட்டுமான பணிகளுக்கு தடை விதிப்பது, திறந்த வெளியில் குப்பைகளை எரிப்பதை தடுப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு



டில்லியில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 5,480 கி.மீ., சாலைகளில், 3,221 கி.மீ., சாலைகள் மட்டுமே மறுசீரமைப்பு செய்யப் பட்டுள்ளன.

சாலைகளை நிர்வகிக்கும் அரசின் துறைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணைய அறிவுறுத்தல்படி, சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்க வேண்டும். சேதமடைந்த நடைபாதைகள், சாலை மைய தடுப்புகள் ஆகிவற்றையும் சீரமைத்து, சாலைகளை முழுமையாக புதுப்பிக்கும் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.

செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கள ஆய்வுகள் நடத்த வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

டில்லிக்கு முக்கிய இடம்!


காங்கிரஸ் கட்சியின் பொதுச் செயலர் ஜெய்ராம் ரமேஷ் அறிக்கை:
கடந்த, 2024ம் ஆண்டு நடந்த லோக்சபா தேர்தலின் போது, ‘ஆப்கி பார் 400’ என, பிரதமர் நரேந்திர மோடி முழக்கமிட்டார். ஆனால், டில்லியில் இப்போது காற்று தரக்குறியீடு, 400ஐ தாண்டியுள்ளது. இப்போதுதான், மோடியின் முழக்கம் உண்மையாகியுள்ளது. அவர் இப்போது, ‘அப்கி பார், ஏ.க்யூ.ஐ., 400 -பார்’ என முழக்கமிடலாம்.
உலகின் மிகவும் மாசுபட்ட நகரங்களில், நம் நாட்டின் தலைநகர் டில்லி முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. காற்றில் நச்சுத்தன்மை அதிகரித்து, அபாயகரமான நிலையில் டில்லி மக்கள் தவிக்கின்றனர். சுவாசிப்பதே சிரமம் ஆகிவிட்டது. குழந்தைகளும் முதியவர்களும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சுவாச கோளாறுகள் தீவிரமடைந்து, மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.



மேலும் அதிகரிக்கும்!


தலைநகர் டில்லியில் நேற்று காலை, 9:00 மணிக்கு சராசரி காற்று தரக் குறியீடு, 348 ஆகவும், மாலை, 4:00 மணிக்கு 367ஆகவும் பதிவாகி இருந்தது.
இது, மிகவும் மோசமான நிலை என மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. இதுவே, நேற்று முன் தினம் மாலை, 4:00 மணிக்கு, 373 ஆக இருந்தது.
டில்லியில் உள்ள, 59 காற்று தர கண்காணிப்பு நிலையங்களில், ஏழு இடங்களில் அபாயகரமான நிலையில் காற்று மாசு பதிவாகி இருந்தது. வரும் நாட்களில் காற்று மாசு மேலும் அதிகரிக்கும் என, டில்லிக்கான காற்று தர முன்கூட்டிய எச்சரிக்கை அமைப்பு கணித்துள்ளது.



அலுவலகம் வர வேண்டாம்!-


காற்று மாசு அதிகரித்து வரும் நிலையில், தங்களது துறைகளில் பணியாற்றும் ஊழியர்களில், 50 சதவீதம் பேர் வீட்டிலிருந்து வேலை செய்ய டில்லி அரசின் சுற்றுச் சூழல் துறை அமைச்சர் மஞ்ஜிந்தர் சிங் சிர்சா, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் பங்கஜ் குமார் சிங் ஆகியோர் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை, தகவல் தொழில் நுட்ப துறை ஆகிய துறைகளையும் பங்கஜ் குமார் கவனிக்கிறார். அதேபோல, உணவு மற்றும் பொது விநியோகம், தொழில்துறை, வனத்துறை ஆகிய துறைகளையும் மஞ்ஜிந்தர் சிங் சிர்சா நிர்வகித்து வருகிறார்.



ஹரியானாவில் கண்காணிப்பு தீவிரம்


மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
ஹரியானா மாநிலத்தில் விவசாயிகள் தங்கள் வயல்களில் வைக்கோலை எரிப்பதை தடுக்க, அதிகாரிகள் மிகுந்த விழிப்புடன் செயல்பட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் அலட்சியமாக இருக்கக் கூடாது.
மாவட்ட கலெக்டர்கள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள பகுதிகளில் வைக்கோல் எரிக்கும் சம்பவங்கள் நடக்காமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். போலீஸ் மற்றும் வேளாண் துறை அதிகாரி களுடன் இணைந்து மாவட்ட நிர்வாகம் பணியாற்ற வேண்டும்.
கைத்தால், கர்னால், குருக்ஷேத்ரா, ஜிந்த், ஹிசார், ரோஹ்தக், ஹான்சி மற்றும் பதேஹாபாத் ஆகிய மாவட்டங்களில் சப்–கலெக்டர்கள், போலீஸ் எஸ்.பி.,க்கள் மற்றும் வேளாண் துறை அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டங்கள் நடத்தப் பட்டுள்ளன.
வரவிருக்கும் இரு வாரங்கள் மிகவும் முக்கியமானவை. இந்தக் காலகட்டத்தில், அனைத்து மாவட்டங்களிலும் மிகுந்த விழிப்புடனும், பொறுப்புடனும் கலெக்டர்கள் செயல்பட வேண்டும்.
அறுவடைக்குப் பின் உருவாகும் வைக்கோலை எரிப்பதைத் தவிர்த்து, அதை நிர்வகிக்கும் நடைமுறைகளை பின்பற்ற விழிப்புணர்வு பிரசாரம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. நெல் விளையும் கிராமங்களில் சிறப்பு கண்காணிப்புக்காக கிராம அளவிலான அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த பறக்கும் படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், ‘ட்ரோன்’ மற்றும் சென்சார் கருவிகளும் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
ஹரியானாவின், 23 மாவட்டங்களில் இந்த ஆண்டு 206 இடங்களில் வைக்கோல் எரிக்கப்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
இதுதொடர்பாக, 62 விவசாயிகளுக்கு, 3.55 லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், 2.30 லட்சம் ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டு உள்ளது.



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