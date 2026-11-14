காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அண்டை மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் அறிவுறுத்தல்
காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த அண்டை மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்: மத்திய சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் அறிவுறுத்தல்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 08:40 PM
புதுடில்லி: “தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் நிலவும் காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த, மாநில அரசுகள் இணைந்து செயல்பட வேண்டும்,” என, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் பேசினார்.
டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் காற்று மாசு உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. மிகவும் மோசமான நிலையில் இருந்த காற்று மாசு, அபாயகரமான நிலையை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.
கண்காணிப்பு
இந்நிலையில், காற்று மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் குறித்து, மத்திய சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தினார்.
டில்லி அண்டை மாநிலங்களான ஹரியானா, உத்தர பிரதேசம் மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகியவற்றின் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். காற்று மாசை கட்டுப்படுத்த எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில், பூபேந்தர் யாதவ் பேசியதாவது:
மாநில எல்லைகளை வரையறுத்துக் கொண்டு காற்றில் துாசி பரவுவதில்லை. டில்லி மற்றும் தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை டில்லி அரசு மட்டுமின்றி, அண்டை மாநில அரசுகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்த வேண்டும்.
அதற்காக, ஒருங்கிணைந்த கட்டுப்பாட்டு மையங்கள் அமைக்க வேண்டும். நிகழ்நேர காற்று மாசு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை கட்டுப்பாட்டு அறையில், 24 மணி நேரமும் கண்காணிக்க வேண்டும்.
விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால், கள அதிகாரிகள் நேரடியாக சென்று கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அறிக்கை
ஹரியானா மாநிலத்தின் ஏழு நகரங்கள், உத்தரப் பிரதேசத்தின் நான்கு நகரங்கள் மற்றும் ராஜஸ்தானின் நான்கு நகரங்களில், மாசு கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்த, அந்தந்த மாநில அரசுகள் செயலர் நிலையில் உள்ள அதிகாரிகளை நியமிக்க வேண்டும்.
அந்த அதிகாரிகள் கள ஆய்வு நடத்தி, மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணையத்தில் வாரந்தோறும் அறிக்கை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். தங்கள் கடமையை செய்யாத அதிகாரிகள் மீது, காற்று தர மேலாண்மை ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
வரும், 2028-ம் ஆண்டுக்குள், ‘பாரத் ஸ்டேஜ்–4’ தர நிலைக்கு முந்தைய லாரிகள் மற்றும் பஸ்களை அப்புறப்படுத்த, பாரத் ஸ்டேஜ் – 6 காஸ் மற்றும் மின்சார வாகனங்களை அறிமுகப்படுத்தும் ‘பரிவர்த்தன்’ திட்டத்தை தீவிரப்படுத்த வேண்டும்.
தலைநகர் டில்லியில் அதிகளவில் காற்று மாசு நிலவும் இடங்களில் செயல்படுத்தப்படும் குளிர்கால செயல் திட்டத்தை, அண்டை மாநிலங்களும் அமல்படுத்த வேண்டும்.
போக்குவரத்து மேலாண்மை, வீட்டிலிருந்தே வேலை செய்வது, கட்டுமான பணிகளுக்கு தடை விதிப்பது, திறந்த வெளியில் குப்பைகளை எரிப்பதை தடுப்பது போன்ற நடவடிக்கைகளை உடனடியாக செயல்படுத்த வேண்டும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு
டில்லியில் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 5,480 கி.மீ., சாலைகளில், 3,221 கி.மீ., சாலைகள் மட்டுமே மறுசீரமைப்பு செய்யப் பட்டுள்ளன.
சாலைகளை நிர்வகிக்கும் அரசின் துறைகள் மற்றும் உள்ளாட்சி அமைப்புகள், மத்திய காற்று தர மேலாண்மை ஆணைய அறிவுறுத்தல்படி, சாலைகளில் உள்ள பள்ளங்களை சீரமைக்க வேண்டும். சேதமடைந்த நடைபாதைகள், சாலை மைய தடுப்புகள் ஆகிவற்றையும் சீரமைத்து, சாலைகளை முழுமையாக புதுப்பிக்கும் பணிகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி கள ஆய்வுகள் நடத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.