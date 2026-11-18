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நமது நிருபர்
நேபாளத்தின் பிரதமராக, கடந்த மார்ச்சில் பதவியேற்ற, பாலேந்திர ஷா தன் முதல் அதிகாரப்பூர்வ வெளிநாட்டுப் பயணமாக இந்தியா வருகிறார். இது, மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
உள்நாட்டு அரசியல் மற்றும் முக்கிய பணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த பயணம் திடீரென 25 மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வரும், நவம்பர் 22ம் தேதி வரும் அவர், 23ம் தேதி திரும்புகிறார்.
நவம்பர் 22ல் இந்தியா வருகிறார் நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷா
நவம்பர் 22ல் இந்தியா வருகிறார் நேபாள பிரதமர் பாலேந்திர ஷா
ADDED : நவ 18, 2026 08:43 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:43 PM
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நமது நிருபர்
நேபாளத்தின் பிரதமராக, கடந்த மார்ச்சில் பதவியேற்ற, பாலேந்திர ஷா தன் முதல் அதிகாரப்பூர்வ வெளிநாட்டுப் பயணமாக இந்தியா வருகிறார். இது, மூன்று நாள் அரசுமுறை பயணமாக திட்டமிடப்பட்டிருந்தது.
உள்நாட்டு அரசியல் மற்றும் முக்கிய பணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த பயணம் திடீரென 25 மணி நேரமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. வரும், நவம்பர் 22ம் தேதி வரும் அவர், 23ம் தேதி திரும்புகிறார்.