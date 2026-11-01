நாட்டின் கடல்சார் மேம்பாட்டை முன்னெடுக்க புதிய முயற்சி! கூடுதல் முதலீடுகளை ஈர்க்க மத்திய அரசு தீவிரம்
நாட்டின் கடல்சார் மேம்பாட்டை முன்னெடுக்க புதிய முயற்சி! கூடுதல் முதலீடுகளை ஈர்க்க மத்திய அரசு தீவிரம்
ADDED : நவ 01, 2026 03:04 PM
– சிறப்பு நிருபர் –: உலகளாவிய புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள், ஹார்முஸ் ஜலசந்தி உட்பட முக்கிய கடல்வழி பாதைகளில் ஏற்படும் தடைகள் மற்றும் சர்வதேச வர்த்தக மாற்றங்கள் ஆகியவை, நம் நாட்டின் கடல்சார் உட்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்தி உள்ளன. இதை புரிந்து கொண்ட மத்திய அரசு, கப்பல் கட்டுமானம், துறைமுக மேம்பாடு மற்றும் கடல்சார் பாதுகாப்பை மேம்படுத்த கூடுதல் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதில் தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
மேற்காசிய போர் பதற்றத்தால், நம் நாடு உட்பட வளர்ந்து வரும் நாடுகளுக்கு கடல்சார் போக்குவரத்து பெரும் சவாலாக மாறி உள்ளது. இது குறித்து விவாதிக்க, மத்திய துறைமுகங்கள், கப்பல் போக்குவரத்து மற்றும் நீர்வழிப் போக்குவரத்து துறை சார்பில், டில்லியில், ‘சாகர்மந்தன் – 2026’ மாநாடு சமீபத்தில் நடந்தது. மூன்று நாட்கள் நடந்த இம்மாநாட்டில், 75 நாடுகளைச் சேர்ந்த கப்பல் போக்குவரத்து துறை அமைச்சர்கள் மற்றும் துறைசார் நிபுணர்கள் பங்கேற்றனர்.
நாட்டின் கடல்சார் துறையின் வளர்ச்சிக்கும், சர்வதேச கடல்சார் வர்த்தகத்தில் நாட்டின் செல்வாக்கை அதிகரிக்கும் நோக்கில் நடத்தப்பட்ட இந்த மாநாட்டில், கப்பல் கட்டுமான வளர்ச்சி, முதலீடுகளை ஈர்ப்பது உள்ளிட்டவை குறித்து விவாதிக்கப்பட்டன. உலகளாவிய கப்பல் கட்டுமான சந்தையில், நம் நாட்டின் பங்கு தற்போது, 1 சதவீதத்திற்கும் குறைவாக உள்ளது. நம் அண்டை நாடான சீனா, 61 சதவீத பங்கு வைத்துள்ள நிலையில், தென்கொரியா மற்றும் ஜப்பானும் முன்னிலை வகிக்கின்றன.
இத்துறையில் கால் பதிக்கும் நோக்கில், அடுத்த 10 ஆண்டுகளில், 1,000 வணிக கப்பல்களை பெற மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. இதன்படி, 2030க்குள் உலகின், ‘டாப் – 10’ கப்பல் கட்டுமான நாடுகள் பட்டியலிலும், 2047க்குள், ‘டாப் – 5’ நாடுகள் பட்டியலிலும் நம் நாடு இடம் பெற மத்திய அரசு திட்டமிட்டு உள்ளது.
இதற்காக, 25 ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கடல்சார் மேம்பாட்டு நிதியம், திருத்தி அமைக்கப்பட்ட கப்பல் கட்டுமான நிதியுதவி கொள்கை, கப்பல் கட்டுமான மேம்பாட்டு திட்டம் ஆகியவை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன. மேலும், கப்பல்களுக்கு உட்கட்டமைப்பு சொத்து அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டு உள்ளதால், உள்நாட்டு நிறுவனங்களுக்கான நிதி வாய்ப்புகளும் அதிகரிக்கும்.
தற்சார்பை நோக்கி இந்தியா
வரும், 2047க்குள் நாட்டின் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி வர்த்தகத்தில், 95 சதவீத சரக்குகளை உள்நாட்டில் கட்டப்பட்டு, நம் தேசியக் கொடி ஏந்திய கப்பல்கள் மூலம் கையாள மத்திய அரசு இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளது. மேலும், நாட்டின் துறைமுகங்களின் சரக்கு கையாளும் திறனை, 2047க்குள் ஆண்டுக்கு, 1,000 கோடி டன்னாக உயர்த்தவும் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது. வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்தும் கப்பல் கட்டுமான ஆர்டர்களை பெறும் முயற்சியில் நம் நாடு இறங்கி உள்ளது. நார்வே, அமெரிக்கா, ஜெர்மனி ஆகிய நாடுகள், கொச்சின் கப்பல் கட்டுமான நிறுவனத்திடம் ஆர்டர்களை வழங்கியுள்ளன.
பசுமை எரிசக்தி துறைமுகங்கள்
ஐரோப்பிய நாடான பெல்ஜியத்தின் ஆன்ட்வெர்ப்-புரூஜஸ் துறைமுகம், ஆண்டுக்கு 27 கோடி டன்னுக்கும் அதிகமான சரக்குகளை கையாள்கிறது. துறைமுகங்களை சாலை, ரயில், நீர்வழி மற்றும் குழாய்வழி போக்குவரத்துடன் ஒருங்கிணைத்து, ஐரோப்பிய நாடுகளின் வர்த்தக மையமாக உருவாக்கியுள்ள பிளாண்டர்ஸ் பிராந்தியத்தின் வளர்ச்சி, நம் நாட்டுக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக உள்ளது.
இதன்படி, நம் நாடும் பசுமை எரிசக்தி மையங்களாக துறைமுகங்களை மேம்படுத்தி வருகிறது. தேசிய பசுமை ஹைட்ரஜன் இயக்கத்தின் கீழ், குஜராத்தின் தீன்தயாள், தமிழகத்தின் வ.உ.சிதம்பரனார் மற்றும் ஒடிஷாவின் பாரதீப் துறைமுகங்கள், பசுமை ஹைட்ரஜன் மையங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு உள்ளன.
பாதுகாப்பும், திறன் மேம்பாடும்
‘கடல்சார் வர்த்தகத்திற்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்கள் தேசிய பாதுகாப்புடன் நேரடியாக தொடர்புடையவை’ என, நம் கடற்படை தளபதி கிருஷ்ணா சுவாமிநாதன் வலியுறுத்தினார். கடல்சார் பாதுகாப்பு சவால்களை எதிர்கொள்ள சர்வதேச நாடுகளின் ஒத்துழைப்பு அவசியம் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
கடந்த, 12 ஆண்டுகளில், நம் துறைமுகங்களின் சரக்கு கையாளும் திறன், ஆண்டுக்கு, 156 கோடி டன்னிலிருந்து, 282 கோடி டன்னாக அதிகரித்துள்ளது. நம் கடற்பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும், 1.27 லட்சத்திலிருந்து, 3.23 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. உலக கடற்பணியாளர் எண்ணிக்கையில், இந்தியர்களின் பங்கு, 12 சதவீதம். பெண் கடற்பணியாளர்களின் எண்ணிக்கையும், 2021ல், 1,599 ஆக இருந்த நிலையில், 2025ல், 7,033 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
எதிர்கால நோக்கம்
நாட்டின் வர்த்தகத்தில், அளவின் அடிப்படையில், 95 சதவீதமும், மதிப்பின் அடிப்படையில், 70 சதவீதமும் கடல் வழியாகவே நடக்கின்றன. எனவே, கப்பல் கட்டுமானம், துறைமுக மேம்பாடு, கடல்சார் பாதுகாப்பு ஆகியவை நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
உள்நாட்டு தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதுடன், சர்வதேச சந்தைகளுக்கும் சேவை அளிக்கும் வலுவான கடல்சார் தொழில்துறையை உருவாக்குவதே நாட்டின் இலக்காக உள்ளது. இதன் மூலம், உலகளாவிய கடல்சார் வர்த்தகத்தில் நம் நாடு தடம் பதிக்கும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.