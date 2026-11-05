மீன்வளத்தை பாதுகாக்க புதிய சர்வதேச கூட்டமைப்பு தொடக்கம்
மீன்வளத்தை பாதுகாக்க புதிய சர்வதேச கூட்டமைப்பு தொடக்கம்
UPDATED : நவ 05, 2026 09:14 PM
ADDED : நவ 05, 2026 08:30 PM
புதுடில்லி: வங்கக் கடலில் மீன்வளத்தை பாதுகாக்க, புதிய சர்வதேச கூட்டமைப்பை இந்தியா, இலங்கை, வங்கதேசம் மற்றும் மாலத்தீவு ஆகிய நாடுகள் இணைந்து தொடங்கியுள்ளன.
மத்திய கடல் மீன்வள ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் இன்று (நவ.,5) நடந்த சர்வதேச கூட்டத்தில், 'வங்க கடல் மீன்வள ஆய்வு' என்ற புதிய கூட்டமைப்பு முறைப்படி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. வங்கக் கடல் பிராந்தியத்தில் மாறிவரும் கடல் சூழல் மற்றும் பருவநிலை மாற்றங்களுக்கு ஏற்ப மீன்வளத்தை பாதுகாக்கும் நடவடிக்கையில் இந்த கூட்டமைப்பு ஈடுபடும்.
செயற்கைக்கோள் தகவல்கள், கடல்சார் ஆய்வுகள், பருநிலை மாற்ற குறியீடுகள் மற்றும் மீன்வளத் தரவுகளை ஒருங்கிணைத்து, மீன்களின் பரவல், இடப்பெயர்வு மற்றும் இனப்பெருக்கத்தை துல்லியமாக கணிப்பதே இந்த கூட்டமைப்பின் முக்கியமான நோக்கமாகும்.
கடல் வெப்பநிலையில் ஏற்படும் மாற்றம், பருவமழையின் அளவுகள், உப்புத்தன்மை மற்றும் நீரோட்டங்கள் மீன்வளத்தை எப்படி பாதிக்கின்றன என்பதை ஆராய்ந்து வழக்கமான பாரம்பரிய முறைகளுக்கு பதிலாக, முன்கூட்டியே கணிக்கும் தொழில்நுட்ப முறையை இந்த கூட்டமைப்பு ஊக்குவிக்கும்.
இது குறித்து வங்கக் கடல் திட்டத்தின் சர்வதேச இயக்குநர் கிருஷ்ணன் கூறுகையில், ''கடலியல் ஆராய்ச்சிக்கும், மீன்வள மேலாண்மைக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளியை குறைக்க இந்த அமைப்பு பாலமாக செயல்படும். அறிவியல் ரீதியிலான கூட்டாண்மை மூலம் வங்கக் கடலில் முறையான மீன்வள மேலாண்மையை சாத்தியமாக்க முடியும்,'' என்றார்.
இந்த கூட்டமைப்பில் தெற்காசிய நாடுகளுடன் இணைந்து அமெரிக்கா, பிரேசில், சிலி, போர்ச்சுகல், பிரிட்டன் மற்றும் கிரீஸ் ஆகிய நாடுகளை சேர்ந்த முன்னணி கடலியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் விஞ்ஞானிகளும் பங்கேற்றனர்.