உத்தரகண்டில் புதிய விதி அமல் ஹெலிகாப்டர் சேவை நிறுத்தம் ‘சார் தாம்’ யாத்திரை முடங்கியது
உத்தரகண்டில் புதிய விதி அமல் ஹெலிகாப்டர் சேவை நிறுத்தம் ‘சார் தாம்’ யாத்திரை முடங்கியது
UPDATED : நவ 02, 2026 07:55 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:55 PM
டேராடூன்: உத்தரகண்ட் சிவில் விமான மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் இணை விமானி தொடர்பான விதியைக் கண்டித்து, ஹெலிகாப்டர் சேவை அளிக்கும் நிறுவனங்கள், ‘சார் தாம்’ யாத்திரைக்கான சேவைகளை நிறுத்தி வைத்துள்ளன. இதனால், புனித யாத்திரை மேற்கொண்டுள்ள ஏராளமான பக்தர்கள் கடும் பாதிப்புக்குள்ளாகி உள்ளனர்.
உத்தரகண்டில் முதல்வர் புஷ்கர் சிங் தாமி தலைமையில் பா.ஜ., ஆட்சி நடக்கிறது. இங்குள்ள கேதார்நாத், பத்ரிநாத் உள்ளிட்ட புனித தலங்களுக்கான சார் தாம் யாத்திரை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குளிர்காலம் துவங்க உள்ள நிலையில் கங்கோத்ரி கோவில், வரும் 10ம் தேதியும், கேதார்நாத் மற்றும் யமுனோத்ரி கோவில்கள் வரும் 11ம் தேதியும், பத்ரிநாத் கோவில், வரும் 16ம் தேதியும் மூடப்பட உள்ளன.
இதற்கிடையே, சமோலி மாவட்டத்தின் ஜோஷிமத் பகுதியில், கடந்த மாதம் 30ம் தேதி நடந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர். இதைத்தொடர்ந்து, ஹெலிகாப்டர் சேவைகளின் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கும் நோக்கில், சார் தாம் யாத்திரைக்காக இயங்கும் அனைத்து ஹெலிகாப்டர்களிலும் இணை விமானி இருப்பது கட்டாயம் என உத்தரகண்ட் சிவில் விமான மேம்பாட்டு ஆணையம் சமீபத்தில் உத்தரவிட்டது.
‘தங்களுடன் முறையாக ஆலோசனை நடத்தாமல் எடுக்கப்பட்ட இந்த முடிவை ஏற்க முடியாது’ என, ஹெலிகாப்டர் சேவை வழங்கும் நிறுவனங்கள் தெரிவித்துள்ளன. அத்துடன், இது தங்களுக்கு கூடுதல் சுமைகளை ஏற்படுத்தும் எனவும், வணிக ரீதியாகவும் சாத்தியமற்றது எனவும் குறிப்பிட்டு டி.ஜி.சி.ஏ., எனப்படும், சிவில் விமான போக்குவரத்து இயக்குனரகத்திற்கு அந்நிறுவனங்கள் கூட்டாக கடிதம் எழுதின.
இந்த விவகாரம் மறுஆய்வுக்கு உட்படுத்தி தீர்வுக்காணும் வரையில், சார் தாம் யாத்திரைக்கான சேவைகளை நேற்று முதல் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைப்பதாக அறிவித்துள்ளன. முன்னதாக, சார் தாம் புனிதத் தலங்களில் இருந்து பக்தர்களைத் திரும்ப அழைத்து வர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் அதேசமயம், டேராடூனில் இருந்து பக்தர்களை புனித தலங்களுக்கு அழைத்து செல்லும் சேவைகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் புனித யாத்திரை மேற்கொள்ளும் பக்தர்கள் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி உள்ளனர்.