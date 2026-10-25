ADDED : அக் 25, 2026 08:51 PM
தவறான தகவல்!
தேசிய மாநாட்டு கட்சித் தலைவர் பரூக் அப்துல்லாவை மதிக்கிறேன். ஆனால் ஜம்மு – காஷ்மீரை பாதுகாப்பாக வைத்திருக்க பாகிஸ்தான் உதவியதாக அவர் கூறுவது முற்றிலும் தவறான தகவல். பாக்.,பயங்கரவாதத்தால் தான் காஷ்மீர் பண்டிட்கள், முஸ்லிம்கள் இடம் பெயர்ந்தனர். நேரு முதல் மோடி வரையிலான ஆட்சிகளில் காஷ்மீர் வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது.
- குலாம் நபி ஆசாத்
தலைவர், ஜனநாயக முற்போக்கு ஆசாத் கட்சி
காங்., நிலைப்பாடு என்ன?
தேசபக்தி, வீரத்துக்கு பெயர்பெற்ற உத்தரகண்ட் மக்களை, ஊடுருவல்காரர்கள் என்று சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் கூறியது மாநில மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அவமானம். அகிலேஷின் இந்த கருத்தை அதன் கூட்டணி கட்சியான காங்கிரஸ் ஏற்கிறதா. இது குறித்து அவர்களது நிலைப்பாடு என்ன என்பதை தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
- புஷ்கர் சிங் தாமி
உத்தரகண்ட் முதல்வர், பா,ஜ.,
மவுனம் காப்பது ஏன்?
அயோத்தி ராமர் கோவில் காணிக்கைகள் மற்றும் நன்கொடைகளில் நடந்த முறைகேடு குறித்து பதில் கூறாமல் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மவுனம் காப்பது ஏன்? முறைகேடில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை காப்பாற்ற முயற்சி நடக்கிறது. கோவில் அறங்காவலர்களாக பா.ஜ., விஷ்வ ஹிந்து பரிஷத், ஆர்.எஸ்.எஸ்., நிர்வாகிகளை நியமித்தது ஏன்?
- ஜெய்ராம் ரமேஷ்
செய்தித் தொடர்பாளர், காங்கிரஸ்