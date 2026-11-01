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ADDED : நவ 01, 2026 03:09 PM
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நவீன இந்தியாவின் சிற்பி!
சுதந்திர போராட்ட தியாகியும், நவீன இந்தியாவின் சிற்பியாகவும் விளங்கிய சர்தார் வல்லபபாய் படேலின் பங்களிப்பு என்றும் மறக்க முடியாதது. நாட்டை ஒருங்கிணைத்து வலுவான நிர்வாக அமைப்பை உருவாக்கியதில் அவர் ஆற்றிய பங்கு ஈடு இணையற்றது. அவரது 151வது பிறந்த நாளில் அவருக்கு மரியாதை செலுத்தினேன்.
- திரவுபதி முர்மு
ஜனாதிபதி
மறைக்க ஒன்றுமில்லை!
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடர்பாக விவாதிக்க பார்லிமென்ட்டின் சிறப்புக் கூட்டத்தை கூட்டுமாறு லோக்சபா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் மற்றும் சமாஜ்வாதி எம்.பி., அகிலேஷ் யாதவுக்கு சவால் விடுக்கிறேன். விவாதிக்க நாங்கள் தயார். எங்களிடம் மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை.
- அமித் ஷா
மத்திய அமைச்சர், பா.ஜ.,
ஒருதலைப்பட்சம்!ஒரு போட்டியின் நடுவர் ஒருதலைப்பட்சமாகச் செயல்பட்டால், அந்தப் போட்டியில் விளையாடுவதில் என்ன பயன். அப்படி தான் நம் நாட்டில் தேர்தல்களும் நடக்கின்றன. தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ்குமார் செய்த தவறுகளுக்கு போதுமான ஆதாரங்களும் ஆவணங்களும் உள்ளன. வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து 13.3 கோடி பேர் நீக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.
- சச்சின் பைலட்
பொதுச்செயலர், காங்கிரஸ்