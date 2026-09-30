டில்லியில் கூடியது இண்டி கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டம்: 19 கட்சிகள் பங்கேற்பு
டில்லியில் கூடியது இண்டி கூட்டணி ஆலோசனை கூட்டம்: 19 கட்சிகள் பங்கேற்பு
ADDED : செப் 30, 2026 03:06 PM
ADDED : செப் 30, 2026 03:06 PM
புதுடில்லி: இண்டி கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் டில்லியில் நடைபெற்றது. மொத்தம் 19 கட்சிகள் இதில் கலந்து கொண்டன. கூட்டத்தில் தேர்தல் கமிஷனர் பதவி விலக கோரி அக்.1 முதல் கூட்டணிக் கட்சிகள் போராட்டம் நடத்துவது என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
எஸ்ஐஆர் எனப்படும் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணிகள் விவகாரத்தில் தேர்தல் கமிஷனர்கள் சுக்பீர்சிங் சந்து, விவேக் ஜோஷி ஆகியோர் 14 முறை எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர். ஆனாலும் தனிப்பட்ட முறையில் தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமார் தனித்து முடிவு எடுத்ததாக புகார் எழுந்தது.
இதையடுத்து, ஞானேஷ்குமார் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என்று அனைத்து எதிர்க் கட்சிகளும் வலியுறுத்தி வருகின்றன. எதிர்க்கட்சிகளின் கோரிக்கைகளை மத்திய அரசு முற்றிலும் நிராகரித்துவிட்ட சூழலில், அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது குறித்து எதிர்க்கட்சிகளின் கூட்டணியான இண்டி கூட்டணி இன்று புதுடில்லியில் கூடி ஆலோசனை நடத்தியது.
டில்லியில் உள்ள கான்ஸ்டிட்யூஷன் கிளப்பில் இந்த கூட்டம் தொடங்கியது. இதில் மொத்தம் 19 கட்சிகளின் தலைவர்கள், அவர்களின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்றனர். காங்கிரஸ் சார்பில், மல்லிகார்ஜூன கார்கே, சோனியா, ராகுல் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
கூட்டத்தில் மல்லிகார்ஜூன கார்கே பேசியதாவது;
நாட்டு மக்களும், அரசியல் கட்சிகளும், தேர்தல் கமிஷனின் நடவடிக்கைகளை கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றன. தலைமை தேர்தல் கமிஷனரின் உண்மை முகம் வெளியே வந்துள்ளது.
அவருடன் இருக்கும் மற்ற தேர்தல் கமிஷனர்களான இருவர், 10 மாதங்களில் 14 கடிதங்களை எழுதி உள்ளனர். அவரின் நேர்மை மற்றும் நோக்கம் குறித்து பல கேள்விகளை எழுப்புகிறது. அவர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும்.
மேலும் எஸ்ஐஆர் நடவடிக்கைக்கு முன்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலையே எதிர்காலத்தில் நடத்தப்படும் தேர்தல்களுக்கு பயன்படுத்த வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியலில் மேற்கொள்ளப்படும் ஒவ்வொரு மாற்றத்திலும் வெளிப்படைத் தன்மை இருக்க வேண்டியது அவசியம்.
இவ்வாறு மல்லிகார்ஜூன கார்கே பேசினார்.
கூட்டத்தில் நாட்டின் ஜனநாயகத்துக்கு எதிராக ஞானேஷ்குமார் செயல்படுகிறார் என்றும் தேர்தல் கமிஷன் நடவடிக்கைகளை கண்டித்தும், அக்.2 முதல் கூட்டணிக் கட்சிகள் போராட்டம் நடத்துவது என்றும் நவ.1ல் டில்லியில் பேரணி நடத்துவது என்றும் முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட கட்சிகள் விவரம்;
காங்கிரஸ், சமாஜ்வாதி, திரிணமுல் காங்கிரஸ், தேசியவாத காங்கிரஸ்(சரத்பவார்), சிவசேனா (உத்தவ்), ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், மா. கம்யூனிஸ்ட், இ. கம்யூனிஸ்ட், ஜம்மு காஷ்மீர் தேசிய மாநாட்டுக் கட்சி, ஜம்மு காஷ்மீர் மக்கள் ஜனநாயகக்கட்சி, ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா, சிபிஎம்-எம்எல், இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், கேரளா காங்கிரஸ் (எம்), மதிமுக, விசிக, புரட்சிகர சோஷலிச கட்சி ( ஆர்எஸ்பி), கேரளா காங்கிரஸ்(ஜே), அகில இந்திய பார்வார்டு பிளாக் ஆகிய கட்சிகள் கலந்து கொண்டுள்ளன.
சமாஜ்வாதி கட்சியின் தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளவில்லை. அவருக்கு பதிலாக முசாபர்நகர் எம்பி ஹரேந்திர மாலிக், ராம்பூர் எம்பி, மொஹிபுல்லா நக்வி ஆகிய இருவரும் பங்கேற்றனர். திமுக மற்றும் ஆம் ஆத்மி ஆகிய கட்சிகள் கலந்துகொள்ள போவதில்லை என்று முன்பே அறிவித்துவிட்டன.