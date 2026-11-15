வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபட்டோர் ‘படிவம் – 6’ பயன்படுத்தினால் வழக்கு இல்லை: தேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் விடுபட்டோர் ‘படிவம் – 6’ பயன்படுத்தினால் வழக்கு இல்லை: தேர்தல் கமிஷன் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 15, 2026 06:33 PM
ADDED : நவ 15, 2026 06:30 PM
புதுடில்லி: ‘எஸ்.ஐ.ஆர்., எனப்படும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த பணியின் போது, ஏற்கனவே வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்த சிலரின் பெயர்கள், வரைவு பட்டியலில் விடுபட்டுள்ளன. இவர்கள் மீண்டும், ‘படிவம் – 6’ சமர்ப்பித்தால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதியப்படாது’ என, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் கமிஷன் உறுதி அளித்துள்ளது.
நாடு முழுதும் வாக்காளர் பட்டியல்களை சீரமைக்கும் நோக்கில், தேர்தல் கமிஷன் எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது. இதற்கிடையே, எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியின் போது ஏற்கனவே வாக்காளர் பட்டியலில் இடம் பெற்றிருந்த சிலரின் பெயர்கள், வரைவு பட்டியலில் விடுபட்டுள்ளன. இவர்கள் மீண்டும், படிவம் – 6 சமர்ப்பித்தால், மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டத்தில் வழக்கு பதியப்படுமோ என்ற அச்சம் எழுந்தது.
இது தொடர்பாக, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் கமிஷன் தாக்கல் செய்த பிரமாண பத்திரம்:
ஏற்கனவே வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இடம் பெற்றிருந்த ஒருவர், எஸ்.ஐ.ஆர்., பணியின் போது வெளியிடப்பட்ட வரைவு பட்டியலில் பெயர் இடம்பெறாததால், மீண்டும், படிவம் – 6 மூலம் விண்ணப்பிக்கும் போது அவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்படும் என்ற அச்சம் இருப்பது எங்கள் கவனத்துக்கு வந்தது. ஏற்கனவே வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இருந்தது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக, மீண்டும், படிவம் – 6 சமர்ப்பிப்பவர் மீது வழக்குப் பதிவு செய்யப்படாது.
அதே சமயம், சம்பந்தப்பட்ட நபர் வேறு எந்த லோக்சபா அல்லது சட்டசபை தொகுதியிலும் ஏற்கனவே வாக்காளராக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கக் கூடாது. மேலும், விண்ணப்பத்தில் அளிக்கப்படும் அறிவிப்பு சட்ட விதிகளுக்கு உட்பட்டு இருக்க வேண்டும். இது குறித்து, மாநில தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகள் உள்ளூர் மொழிகளிலும் பரவலாக விளம்பரம் செய்ய அறிவுறுத்தப்பட்டு உள்ளனர்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.