சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்த நிலைப்பாட்டில் மாற்றமில்லை: மத்திய அரசு
சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்த நிலைப்பாட்டில் மாற்றமில்லை: மத்திய அரசு
ADDED : நவ 21, 2026 06:30 AM
ADDED : நவ 21, 2026 06:30 AM
புதுடில்லி: ‛சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் குறித்த இந்தியாவின் நிலைப்பாட்டில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை,' என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.
டில்லியில் நடைபெறும் ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் மாநாட்டில் பங்கேற்க, பாகிஸ்தான் பருவநிலை மாற்றத்துறை அமைச்சர் முசாடிக் மசூத் மாலிக் நேற்று (நவ.,20) புதுடில்லி வந்தடைந்தார். கடந்த 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவுக்கு வருகை தந்துள்ள முதல் பாகிஸ்தான் அமைச்சர் இவர் ஆவார்.
வெளியுறவுத்துறை பதிலடி:
கடந்த 2025ம் ஆண்டு பஹல்காமில் 26 பேர் கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிறகு, 1960ம் ஆண்டு கையெழுத்தான சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தத்தை இந்தியா நிறுத்தி வைத்தது. இதுகுறித்து கடந்த ஜூன் மாதம் பேசிய முசாடிக் மாலிக், பாகிஸ்தானின் பங்கு நீரைத் தடுக்க நினைக்கும் கைகளை வெட்டுவோம், என இந்தியாவுக்கு பகிரங்க மிரட்டல் விடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில், அவரது டில்லி வருகை மற்றும் முந்தைய சர்ச்சை பேச்சுகள் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த மத்திய வெளியுறவுத்துறை செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால், ‛சிந்து நதி நீர் ஒப்பந்தம் தொடர்பாக எங்களது நிலைப்பாட்டை ஏற்கனவே மிகத் தெளிவாகக் கூறிவிட்டோம். இப்போதும் அதே நிலைப்பாட்டில்தான் இருக்கிறோம்; அதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை,' எனத் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார்.
பாக். அமைச்சர் நழுவல்:
டில்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பாக். அமைச்சர் முசாடிக் மாலிக், தனது பழைய மிரட்டல் பேச்சுகள் குறித்த கேள்விகளைத் தவிர்த்தார். ‛இது ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட சர்வதேச மாநாடு. அதுகுறித்த விவாதங்களில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவோம். இதன் மூலம் உறுப்பு நாடுகளுக்கு இடையேயான உறவுகள் மேம்படும் என நம்புகிறேன்,' எனக் கூறி நழுவினார்.
காங்., - பா.ஜ., மோதல்:
இந்தியாவுக்கு எதிராக மிரட்டல் விடுத்த பாகிஸ்தான் அமைச்சரை மாநாட்டுக்கு அழைத்ததற்கு காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சல்மான் குர்ஷித் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். மத்திய அரசின் பாகிஸ்தான் கொள்கையில் தெளிவில்லை என அவர் விமர்சித்தார்.
இதற்குப் பதிலடி கொடுத்துள்ள பா.ஜ., செய்தித் தொடர்பாளர் நளின் கோலி, ‛பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா எந்தச் சிறப்பு அழைப்பும் விடுக்கவில்லை. எஸ்.சி.ஓ., அமைப்பின் 10 உறுப்பு நாடுகளுக்கும் பொதுவான அழைப்பு விடுக்கப்பட்டது. பயங்கரவாதம் ஒழியாத வரை பாகிஸ்தானுடன் இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தைக்கே இடமில்லை என்பதில் பிரதமர் மோடி அரசு உறுதியாக உள்ளது,' என்றார்.
கடந்த 2025 மே மாதம், பஹல்காம் தாக்குதலுக்குப் பதிலடியாக, பாகிஸ்தான், ஆக்கிரமிப்பு காஷ்மீரில் உள்ள பயங்கரவாத முகாம்கள் மீது இந்திய ராணுவம் 'ஆபரேஷன் சிந்தூர்' தாக்குதலை வெற்றிகரமாக நடத்தியது. இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் பதற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு, பாகிஸ்தான் அமைச்சர் ஒருவர் இந்தியாவுக்கு வந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.