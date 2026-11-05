24 மணி நேர வரம்பை தாண்டி காவலில் வைக்க கூடாது; சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவு
24 மணி நேர வரம்பை தாண்டி காவலில் வைக்க கூடாது; சுப்ரீம்கோர்ட் உத்தரவு
ADDED : நவ 05, 2026 01:04 PM
ADDED : நவ 05, 2026 01:04 PM
நமது டில்லி நிருபர்
போலீஸ் காவல் தொடர்பான வழக்கில், கைதான நபரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவது குறித்து சுப்ரீம்கோர்ட் வழக்கு தொடரப்பட்டது. நீதிபதிகள் உஜ்ஜல் புயான், சந்தூர்கர் இன்று (நவம்பர் 05) விசாரித்தனர்.
அவர்கள் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவு:
* காவலில் எடுத்த நேரத்தில் இருந்தே 24 மணி நேர கணக்கு துவங்கும்; கைதை பதிவு செய்ததில் இருந்து நேரத்தை கணக்கிடக் கூடாது.
* 24 மணி நேரத்திற்கு மேலாக ஒருவரைத் தடுப்புக் காவலில் வைப்பது அரசியலமைப்புச் சட்டப் பிரிவு 22(2)-ஐ மீறும் செயல்.
* நேர வரம்பை தாண்டி ஒருவரை போலீசார் காவலில் வைத்திருக்கக் கூடாது. அதற்குள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தாவிட்டால் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும்.
* 24 மணி நேரத்திற்குள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்த வேண்டும்.
* ஒரு நபர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படும் போது, அவர் உண்மையாகவே எந்தத் தேதி, நேரத்தில் காவலில் எடுக்கப்பட்டார் என்பதை நீதிபதிகள் துல்லியமாகப் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
* 24 மணி நேர விதிமுறை மீறப்பட்டிருந்தால் அவரை உடனடியாக விடுவிக்க உத்தரவிட வேண்டும்.
இவ்வாறு நீதிபதிகள் அதிரடி உத்தரவிட்டனர்.
இது தொடர்பான திரிபுரா உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை சுப்ரீம்கோர்ட் ரத்து செய்தது. மக்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள அடிப்படை உரிமைகளையும், தனிநபர் சுதந்திரத்தையும் போலீசார் தங்களுக்குச் சாதகமாகப் பயன்படுத்தி முடக்க முடியாது என்பதை இந்தத் தீர்ப்பு உறுதிப்படுத்தியுள்ளது.