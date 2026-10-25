காங்.க்கு மக்களிடம் செல்வாக்கு இல்லை, தொண்டர்களிடமும் செல்வாக்கு இல்லை; அமைச்சர் அமித் ஷா
காங்.க்கு மக்களிடம் செல்வாக்கு இல்லை, தொண்டர்களிடமும் செல்வாக்கு இல்லை; அமைச்சர் அமித் ஷா
ADDED : அக் 25, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 25, 2026 07:41 PM
புதுடில்லி: மக்களிடம் மட்டுமல்லாது, சொந்த கட்சி தொண்டர்களிடமும் காங்கிரசுக்கு செல்வாக்கு இல்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா விமர்சித்துள்ளார்.
அவரின் எக்ஸ் பதிவு;
பாட்னாவில், பிரதமர் மோடியின் தந்தையை பற்றி காங்கிரஸ் தலைவர் கார்கே, கண்ணியமற்ற கருத்தை கூறி உள்ளார். அவர் நாகரீகத்தின் அனைத்து எல்லைகளையும் மீறி உள்ளார்.
பிரதமர் மோடி, அவரது குடும்பத்தினர் பற்றி காங்கிரஸ் அவதூறாக விமர்சிப்பது இது முதல்முறை அல்ல. ஒருமுறை பிரதமரின் தாயாரை அவமதித்தனர். மற்றொரு முறை அவரை மரண வியாபாரி என்று கூறினர்.
பிரதமரின் வறுமையை ஏளனம் செய்து தேநீர் விற்பவர் என்று கேலி செய்தனர். ராகுல் தலைமையில் காங்கிரசானது நாள்தோறும் கண்ணியமற்று நடந்து கொள்கிறது.
12 ஆண்டுகளாக தொடரும் தேர்தல் தோல்விகள், காங்கிரசில் விரக்தி, ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றன. காங்கிரசிடம் இப்போது கொள்கை, ஆக்கப்பூர்வமான எந்த விஷயங்களும் இல்லை. அவதூறு அரசியல் செய்கிறது. மக்களிடம் செல்வாக்கை இழந்த காங்கிரஸ், இப்போது தொண்டர்களிடமும் செல்வாக்கை இழந்து வருகிறது.
பிரதமர் மோடி, அவரது குடும்பம் பற்றி வெறுக்கத்தக்க கருத்துகளை காங்கிரஸ் கூறும் போது மக்கள் தகுந்த பதிலடி கொடுத்து வந்திருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு அமித் ஷா கூறியுள்ளார்.