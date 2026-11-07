போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கு இனி வாய்ப்பே இல்லை; 7 முக்கிய ரயில் வழித்தடங்களை 4 மடங்காக விரிவுபடுத்தும் மத்திய அரசு
போக்குவரத்து நெருக்கடிக்கு இனி வாய்ப்பே இல்லை; 7 முக்கிய ரயில் வழித்தடங்களை 4 மடங்காக விரிவுபடுத்தும் மத்திய அரசு
ADDED : நவ 07, 2026 05:18 PM
ADDED : நவ 07, 2026 05:18 PM
புதுடில்லியில் மத்திய ரயில்வே அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் அளித்த பேட்டி;
தற்போது நாம் கடும் நெரிசல் மிகுந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம். நிலக்கரி மற்றும் பிற சரக்குகளின் போக்குவரத்து நெரிசலின் உச்சத்தில் இருக்கிறது. இதை சமாளிக்க, 10 ஆண்டுகளில் 36,000 கிமீ நீளத்திற்கு கூடுதல் தண்டவாளங்கள் அமைக்கப்பட்டு உள்ளன.
புதிய தண்டவாளங்களை உருவாக்குவதும், அதை அதிகரிப்பதும் தற்போதுள்ள சூழலில் மிக அவசியம். நிரந்தர தீர்வு இதனால் கிடைக்கும். தண்டவாளங்களை கூடுதலாக அமைத்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். பிரதமர் மோடியும் அடிக்கடி புதிய திட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்து வருகிறார்.
அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில், வெகு விரைவிலேயே புதிய திட்டங்களுக்கு அனுமதி கிடைக்கிறது. தற்போது 7 முக்கிய வழித்தடங்களில் நான்கு வழிப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
புதுடில்லி, கோல்கட்டா, சென்னை, மும்பையை இணைக்கும் 4 வழிப்பாதை பணிகள் நிறைவு அடைந்ததும், கூடுதலாக 1000க்கும் மேற்பட்ட வழக்கமான ரயில்களை இயக்க முடியும். இவ்வாறு செய்வதால் காத்திருப்பு பட்டியலில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை, டிக்கெட் முன்பதிவு நெருக்கடிகளை குறைக்க முடியும்.
இவ்வாறு அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் கூறி உள்ளார்.