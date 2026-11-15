டில்லி மேம்பாட்டு ஆணைய பூங்காவில் சாத் பூஜை நடத்த அனுமதி இல்லை: ஐகோர்ட்
டில்லி மேம்பாட்டு ஆணைய பூங்காவில் சாத் பூஜை நடத்த அனுமதி இல்லை: ஐகோர்ட்
UPDATED : நவ 15, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:32 PM
புதுடில்லி: டில்லி மேம்பாட்டு ஆணைய பூங்காவில், சாத் பூஜை நடத்த டில்லி உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி மறுத்துள்ளது.
டில்லி நரைனா கிராமத்தில் உள்ல டில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் பராமரிப்பில் உள்ள, சிந்து பூங்காவில் சாத் பூஜை சடங்குகள் நடத்த அனுமதிக்க கோரி உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு, அவசர வழக்காக விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டது.
டில்லி மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், ‘சிந்து பூங்காவில் மரங்கள் மற்றும் பூச்செடிகள் வளர்க்கப்பட்டு பசுமைப் பகுதியாக பராமரிக்கப்படுகிறது. அங்கு சாத் பூஜை நடத்த அனுமதித்தால் பூங்காவும் அதன் பராமரிப்புப் பணிகளும் கடுமையாக பாதிக்கப்படும்’ என்றார்.
மனுதாரர் ஆஜராகி, ‘கடந்த, 23 ஆண்டுகளாக சிந்து பூங்காவில் சாத் பூஜை சடங்குகளை செய்து வருகிறேன். இந்த ஆண்டு மறுக்கப்படுவதில் நியாயம் இல்லை. பூஜை முடிந்த பின், பூங்காவை சுத்தம் செய்து, பழையை நிலைக்கே கொண்டு வரும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொள்கிறேன்’என்றார்.
இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி ஜஸ்மித் சிங் பிறப்பித்த உத்தரவு:
நரைனா சிந்து பூங்கா பசுமைப் பகுதியாக பராமரிக்கப்படுகிறது. பல ஆண்டுகளாக இந்தப் பூங்காவில் சாத் பூஜை நடத்தப்பட்டது என்பதற்காக, ஒரு பசுமைப் பகுதியை தொடர்ந்து பயன்படுத்த அனுமதி வழங்க முடியாது. டில்லி அரசு ஏற்கனவே முனாக் கால்வாய் பகுதியில் சாத் பூஜை நடத்த ஏற்பாடுகள் செய்துள்ளது. இந்நிலையில், நரைனா கிராமத்தின் சிந்து பூங்காவை பூஜைக்காக பயன்படுத்த அனுமதி வழங்க எந்த நியாயமும் இல்லை.
மனுதாரர் 23 ஆண்டுகளாக அந்த இடத்தில் சாத் பூஜை நடத்தி வருகிறார் என்பதாலோ, அல்லது இந்த கோரிக்கை ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதி மற்றும் காலத்துக்கு மட்டுமே என்பதாலோ, ஒரு பசுமைப் பகுதியை பயன்படுத்த அனுமதி வழங்க முடியாது. இந்தப் பூங்கா பொதுமக்களின் நலனுக்காக ஒரு பசுமைப் பகுதியாக பராமரிக்கப்படுகிறது. இந்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.
கடந்த, 13ம் தேதி தொடங்கிய சாத் பூஜை இன்று நிறைவு பெறுகிறது.