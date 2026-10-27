பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பை 20% மேல் உயர்த்தும் திட்டம் இல்லை: மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் திட்டவட்டம்
பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பை 20% மேல் உயர்த்தும் திட்டம் இல்லை: மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் திட்டவட்டம்
ADDED : அக் 27, 2026 08:41 PM
பணஜி: ‘‘பெட்ரோலில் எத்தனால் கலக்கும் அளவை, 20 சதவீதத்திற்கு மேல் உயர்த்தும் திட்டம் தற்போதைக்கு இல்லை,’’ என, பா.ஜ.,வை சேர்ந்த மத்திய பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி தெரிவித்துள்ளார்.
தெற்கு கோவாவில் 29வது எரிசக்தி தொழில்நுட்பம் மற்றும் புதுமை கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்பான கருத்தரங்கம் இன்று (அக்.,27) நடந்தது. இதனை தொடங்கி வைத்து மத்திய அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் புரி கூறியதாவது:
பெட்ரோலில் 20 சதவீதம் வரை எத்தனால் கலந்து தற்போது நாடு முழுதும் விற்கப்படுகிறது. கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதியை குறைப்பதற்காகவே அரசு இந்த திட்டத்தை கொண்டு வந்தது. இதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரமும் மேம்பட்டு வருகிறது. ஆனால், ‘இ – 20’ என அழைக்கப்படும் இந்த பெட்ரோல் குறித்து தவறான தகவல்கள் திட்டமிட்டு பரப்பப்படுகின்றன.
‘இ – 20’ பெட்ரோல் பயன்படுத்துவதால், வாகனங்களின் இன்ஜின் விரைவாக பழுதடைகின்றன என சமூக வலைதளங்களில் தவறான தகவல்கள் பரப்பப்படுகின்றன. இது முற்றிலும் கட்டுக்கதை. 2003க்கு முன் தயாரிக்கப்பட்ட வாகனங்களில், ‘இ – 20’ பெட்ரோல் பயன்படுத்தும்போது சில சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருக்கலாமே தவிர, புதிய வாகனங்கள் அனைத்தும் ‘இ – 20’ பெட்ரோலுக்கு ஏற்பவே உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன.
நாளொன்றுக்கு 6 கோடிக்கும் மேலான வாகனங்களுக்கு ‘இ – 20’ பெட்ரோல் நிரப்பப்படுகின்றன. இன்ஜின் கோளாறு ஏற்பட்டிருந்தால், தினசரி லட்சக்கணக்கான வாகனங்கள் பழுதாகி நடுவழியிலேயே நின்று இருக்கும். ஆனால், அப்படியொரு அசம்பாவிதம் நாட்டில் எங்குமே நடக்கவில்லை. எனவே, ‘இ – 20’ பெட்ரோல் குறித்து பரப்பப்படும் செய்திகள் அனைத்தும் வெறும் வதந்தியே.
தற்போதைக்கு ‘இ – 20’ பெட்ரோல் விற்பனை மட்டுமே அரசின் இலக்கு. பெட்ரோலில் எத்தனால் கலப்பு சதவீதத்தை மேலும் அதிகரிக்கும் திட்டம் தற்போதைக்கு அரசுக்கு இல்லை.
‘இ – 20’ பெட்ரோல் அறிமுகம் செய்ததன் மூலம் மத்திய அரசுக்கு 1.60 லட்சம் கோடி ரூபாய் அன்னிய செலாவணி மிச்சமாகியுள்ளது. இதில், 1.40 லட்சம் கோடி ரூபாய் நேரடியாக விவசாயிகளுக்கு சென்றுள்ளது. இதன் மூலம் அன்னம் வழங்கி வந்த விவசாயிகளின் கைகள், தற்போது எரிசக்தி வழங்கும் நிலைக்கு உயர்ந்துள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.