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ஆதரவளிக்காத கன்னட அமைப்புகள்: கர்நாடகாவில் 'பந்த்' பிசுபிசுப்பு

ஆதரவளிக்காத கன்னட அமைப்புகள்: கர்நாடகாவில் 'பந்த்' பிசுபிசுப்பு

UPDATED : ஆக 13, 2026 08:42 PM

ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM

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UPDATED : ஆக 13, 2026 08:42 PM ADDED : ஆக 13, 2026 08:22 PM

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பெங்களூரு: காவிரி பிரச்னைக்காக, கர்நாடகாவில் நேற்று அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்த முழு அடைப்பு போராட்டம் தோல்வியில் முடிந்தது. பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கையில் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

'தமிழகத்திற்கு காவிரியில் தண்ணீர் திறக்க உத்தரவிட்ட, காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தை கண்டித்து, கர்நாடகாவில் நேற்று மாநிலம் தழுவிய முழு அடைப்பு போராட்டத்துக்கு கன்னட சலுவளி வாட்டாள் கட்சியின் தலைவர் வாட்டாள் நாகராஜ் அழைப்பு விடுத்திருந்தார்.

முதலில் இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்த கன்னட அமைப்புகள், தனியார் பள்ளிகள் கூட்டமைப்பு, அரசின் வேண்டுகோளை ஏற்று, 'முழு அடைப்பிற்கு ஆதரவு இல்லை' என தெரிவித்து விட்டன.

* இயல்பு வாழ்க்கை

இந்நிலையில், நேற்று அதிகாலை முதலே பெங்களூரு, மைசூரு, மாண்டியா உட்பட மாநிலம் முழுதும், போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனர். அரசு, தனியார் பஸ்கள், ஆட்டோ, கார்கள் வழக்கம்போல இயங்கின. பள்ளி, கல்லுாரிகள் திறந்திருந்தன. கடைகள் திறந்திருந்தன. பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. தமிழக அரசு பஸ்களும் தடையின்றி இயங்கின.

பெங்களூரு டாலர்ஸ் காலனியில் உள்ள வீட்டின் முன் வாட்டாள் நாகராஜ், வாயில் பிளாஸ்டர் ஒட்டி நுாதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். பின், போராட்டத்துக்கு கிளம்பிய அவரை, வாசலில் காத்திருந்த போலீசார் கைது செய்து, போலீஸ் ஜீப்பில் ஏற்றி சென்றனர்.

* காலி குடங்கள்

காவிரி நீர் படுகை பகுதியில் உள்ள மாண்டியா, மைசூரு, சாம்ராஜ்நகரில் விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர். மாண்டியாவில் காலி குடங்களுடன் கன்னட அமைப்பினர் போராட்டம் நடத்தினர். மாண்டியா டவுனில் காலையில் பல இடங்களில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன; மதியத்திற்கு மேல் திறக்கப்பட்டன.

தமிழக - கர்நாடக எல்லையில் இரு மாநில போலீசாரும் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். நேற்று காலை, 9:00 மணியளவில், கன்னட ஜாக்ருதி வேதிகே அமைப்பின் தலைவர் மஞ்சுநாத் தேவா தலைமையில், 50க்கும் மேற்பட்டோர், கர்நாடக மாநில எல்லையான அத்திப்பள்ளியில், தமிழக வாகனங்களை மறித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, கர்நாடக போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டனர்.

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