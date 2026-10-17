நூடுல்ஸில் விஷம்; ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் தற்கொலை
நூடுல்ஸில் விஷம்; ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் தற்கொலை
ADDED : அக் 17, 2026 02:19 PM
ADDED : அக் 17, 2026 02:19 PM
நொய்டா: உத்தர பிரதேசத்தின் கிரேட்டர் நொய்டா பகுதியில், 3 குழந்தைகள் உட்பட ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 5 பேர் வீட்டில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்து கிடந்தனர்.
இது குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்ததும், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்றனர். உயிரிழந்தவர்கள், மகேஷ், 37, அவரது மனைவி லலிதா, 35, அவர்களின் குழந்தைகளான லட்டு, 11, மிஷ்டி,7, சாக்ஷத், 3 ஆகியோர் என்பது தெரிய வந்தது.
உயிரிழந்தவர்கள் நேற்றிரவு தூங்குவதற்கு முன்பாக, நூடுல்ஸ் சாப்பிட்டதாக மகேஷின் தாயார் தெரிவித்துள்ளார். இதனால், நூடுல்ஸில் விஷம் கலந்து சாப்பிட்டு ஐந்து பேரும் தற்கொலை செய்திருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை, தடயவியல் குழுவினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். பிரேத பரிசோதனையின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்டச் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.