தேர்தல் அதிகாரி மீது நம்பிக்கையில்லை எனில் ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து விடும்; உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி
தேர்தல் அதிகாரி மீது நம்பிக்கையில்லை எனில் ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து விடும்; உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி
ADDED : அக் 15, 2026 08:18 AM
ADDED : அக் 15, 2026 08:18 AM
புதுடில்லி: தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமாருக்கு எதிராக போராட்டங்கள் வெடித்து வருகின்றன. தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரம் குறித்து உச்சநீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி குரியன் ஜோசப் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் கூறியதாவது; தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரம் என்பது அந்தப் பதவியில் இருக்கும் நபரைச் சார்ந்தது அல்ல. தேர்தல் ஆணையம் என்ற அரசியலமைப்பு நிறுவனத்திற்குட்பட்டது. எனவே தலைமைத் தேர்தல் ஆணையருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் எவ்வித சிறப்புச் சலுகைகளோ, அதிகாரக் குவிப்போ இருக்கக் கூடாது. தேர்தல் ஆணையர்களின் நியமனம், பணிநீக்கம் ஆகியவை பார்லி சட்டங்களின் கீழ் விடாமல், அரசியலமைப்புப் பிரிவுகளின் மூலமாகவே பாதுகாக்க வேண்டும்.
தேர்தலை நடத்தும் அதிகாரிகள் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் போனால் ஜனநாயகத்தை சீர்குலைத்து விடும். உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளைப் பணிநீக்கம் செய்யப் பயன்படுத்தப்படும் அதே கடுமையான நடைமுறைகளையே அனைத்துத் தேர்தல் ஆணையர்களுக்கும் நீட்டிக்க வேண்டும், இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.