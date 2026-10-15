இந்தியாவுக்கு அதிக எல்என்ஜி ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு; அமெரிக்காவை முந்தியது ஓமன்
இந்தியாவுக்கு அதிக எல்என்ஜி ஏற்றுமதி செய்யும் நாடு; அமெரிக்காவை முந்தியது ஓமன்
ADDED : அக் 15, 2026 09:15 AM
ADDED : அக் 15, 2026 09:15 AM
புதுடில்லி: எல்என்ஜி எனப்படும் திரவ இயற்கை எரிவாயு, மின்சார உற்பத்தி, தொழிற்சாலைகளின் பயன்பாட்டுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. அதுமட்டுமில்லாமல், குழாய் இணைப்புகள் மூலம் வீடுகள், ஹோட்டல்களுக்கு சமையல் எரிவாயாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இந்தியாவுக்கு தேவையான எல்என்ஜியை வெளிநாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக, எல்என்ஜியை இந்தியாவுக்கு அதிகளவு ஏற்றுமதி செய்யும் நாடாக அமெரிக்கா திகழ்ந்து வந்தது. ஆனால், செப்டம்பர் மாத நிலவரப்படி, அமெரிக்காவைப் பின்னுக்குத் தள்ளி இந்தியாவின் மிகப்பெரிய எல்என்ஜி விநியோகஸ்தராக ஓமன் உருவெடுத்துள்ளது.
மேற்காசிய மோதல் காரணமாக, ஹார்முஸ் ஜலசந்தியில் கப்பல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஓமனின் துறைமுகங்கள் இந்த ஜலசந்திக்கு வெளியே அமைந்துள்ளதால், தடையின்றி எல்என்ஜியை இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர முடிகிறது.
கடந்த மாதத்தில் மட்டும ஓமனில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் எல்என்ஜியின் அளவு 11.6% உயர்ந்து 0.59 மில்லியன் டன்களை எட்டியுள்ளது. நைஜீரியா 0.35 மில்லியன் டன்களுடன் 2வது இடத்திலும், அமெரிக்கா 60.7% சரிந்து 0.34 மில்லியன் டன்களுடன் 3வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டது.
மே முதல் செப்டம்பர் வரையிலான 5 மாத காலகட்டத்தில் இந்தியா மொத்தம் 11.87 மில்லியன் டன்கள் எல்என்ஜி இறக்குமதி செய்துள்ளது. இதில், அமெரிக்கா 3.41 மில்லியன் டன்களுடன் முதலிடத்திலும், ஓமன் 2.33 மில்லியன் டன்களுடன் 2வது இடத்திலும் உள்ளன.
சர்வதேச சந்தையில் எல்என்ஜி விலை உயர்ந்து காணப்பட்டாலும், உரத் தயாரிப்பு, எரிவாயு விநியோகம் , மின் உற்பத்தி மற்றும் பீங்கான் தொழில்துறைகளின் தொடர் தேவை காரணமாக இந்தியா அதிக விலையிலும் எல்என்ஜியைக் தொடர்ந்து கொள்முதல் செய்து வருகிறது.