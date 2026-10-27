டில்லியில் ஒரு லட்சம் 'ஸ்மார்ட்' விளக்குகள்: பெண்கள் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க நடவடிக்கை: முதல்வர் ரேகா குப்தா பட்டியல்
டில்லியில் ஒரு லட்சம் 'ஸ்மார்ட்' விளக்குகள்: பெண்கள் பாதுகாப்பை அதிகரிக்க நடவடிக்கை: முதல்வர் ரேகா குப்தா பட்டியல்
UPDATED : அக் 27, 2026 06:22 PM
ADDED : அக் 27, 2026 05:29 PM
புதுடில்லி: “தலைநகர் டில்லியில் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக, ஒரு லட்சம் 'ஸ்மார்ட்' தெருவிளக்குகள், கூடுதலாக 50,000 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும்,” என, முதல்வர் ரேகா குப்தா பேசினார்.
டில்லி பல்கலையின் உறுப்புக் கல்லுாரியான தவுலத் ராம் கல்லுாரி நூற்றாண்டு நிறைவு கட்டடம், கம்ப்யூட்டர் மையம் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு மையம் ஆகியவற்றை, டில்லி பா.ஜ., முதல்வர் ரேகா குப்தா இன்று (அக்.,27) திறந்து வைத்தார். இந்நிகழ்ச்சியில், ரேகா குப்தா பேசியதாவது:
தலைநகர் டில்லியில் வசிக்கும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் எந்த பயமும் இல்லாமல் நடமாட வேண்டும். தங்கள் இலக்குகளை நோக்கி நகர வேண்டும். பெண்களின் பாதுகாப்பு, கண்ணியம் மற்றும் உரிமைகளை பாதுகாக்க டில்லி பா.ஜ., அரசு உறுதுணையாக நிற்கும்.
டில்லியில் பெண்களின் பாதுகாப்புக்காக ஒரு லட்சம் ஸ்மார்ட் தெருவிளக்குகள் பொருத்தப்படும். இந்த ஸ்மார்ட் தெருவிளக்குகள், கட்டுப்பாட்டு மையத்துடன் இணைக்கப்படும். இந்த கட்டுப்பாட்டு மையத்தில் இருந்து அனைத்து விளக்குகளும் கண்காணிக்கப்படும். பழுதடைந்த விளக்குகளை கண்டறிந்து உடனுக்குடன் அவை சீரமைக்கப்படும். அதேபோல, டில்லி மாநகர் முழுதும் கண்காணிப்பை வலுப்படுத்த கூடுதலாக, 50,000 கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்படும். இதற்கான ஆரம்ப கட்ட பணிகள் தொடங்கியுள்ளன.
பெண்களின் பாதுகாப்பு என்பது பெண்களின் பொறுப்பு மட்டுமே அல்ல; சமூகத்தின் மனப்பாங்கிலும் மாற்றம் ஏற்பட வேண்டும். பெண்களுக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதற்கு பதிலாக, பெண்களை மதிக்க ஆண்களுக்கு கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும்.
இதே தவுலத் ராம் கல்லுாரியில் தான் நானும் படித்தேன். கல்லுாரி மாணவர் சங்க பொதுச் செயலராக பதவி வகித்தேன். அதில் இருந்துதான் என் பொதுவாழ்வு தொடங்கியது. கல்லுாரி காலத்தில் பெற்ற அரசியல் அனுபவம், மக்களின் பிரச்னைகளை புரிந்துகொள்ளவும், அவற்றை தீர்க்க திட்டமிடவும் உதவுகிறது.
மாணவர் சங்க பொதுச் செயலராக பதவி வகித்த காலத்தில், மாணவர் நலனுக்காக நான் எழுப்பிய பிரச்னைகளை இன்று ஒரு முதல்வராக இன்னும் பரந்த அளவில் தீர்க்க முடிவது மிகுந்த மனநிறைவை தருகிறது. கல்வி என்பது வெறும் பட்டப்படிப்புடன் நின்றுவிடக் கூடாது. வாழ்க்கையின் சவால்களை எதிர்கொள்ளவும், சுயசார்பு கொண்டவர்களாக மாறவும் தயார்படுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
முன்னதாக, கல்லுாரி ஆசிரியர்களுக்கான வாசிப்பு அறை, கருத்தரங்க கூடம், நூலகம் மற்றும் மறுசுழற்சி மற்றும் பேக்கரி ஆகியவற்றை பார்வையிட்ட ரேகா, கலையரங்கத்தை புதுப்பிக்க தேவையான உதவிகளை செய்வதாக உறுதியளித்தார்.
மேலும், மாணவியர் தங்கள் திறமைகளை வெளிப்படுத்தவும், கூடுதல் பாடத்திட்ட செயல்பாடுகளில் தன்னம்பிக்கையுடன் பங்கேற்கவும் ஊக்குவிக்கும் வகையில், 'மிஸ் டி.ஆர்.சி., டேலன்ட் ஹன்ட்' என்ற நிகழ்வையும் ரேகா குப்தா தொடங்கி வைத்தார்.
மஹிளா விகாஸ் சமிதி மாணவியர், தற்காப்பு கலை நுட்பங்களை செய்து காட்டினர். டில்லி பல்கலை துணைவேந்தர் யோகேஷ் சிங், தவுலத் ராம் கல்லூரி முதல்வர் சவிதா ராய், கல்லூரி நிர்வாக குழு தலைவர் முகுல் குப்தா மற்றும் பேராசிரியர்கள், மாணவியர் பங்கேற்றனர்.