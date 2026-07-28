'ஒரு அதிகாரிக்கு; ஒரு கார்' விதி உடனடியாக அமல்படுத்த உத்தரவு
'ஒரு அதிகாரிக்கு; ஒரு கார்' விதி உடனடியாக அமல்படுத்த உத்தரவு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 11:12 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 10:22 PM
புதுடில்லி:மத்திய அரசு துறைகளில் பணியாற்றும் உயரதிகாரிகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் அரசு வாகனங்கள் தவறாக பயன்படுத்தப்படுவதை தடுக்கும் வகையிலும், செலவுகளை குறைக்கும் வகையிலும், ஒரு அதிகாரிக்கு; ஒரு அரசு கார் என்ற விதியை அமல்படுத்த மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மத்திய நிதியமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் செலவின துறை வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
மத்திய அரசு உயரதிகாரி ஒருவர் ஏற்கனவே கார் வசதி பெற்ற நிலையில், அவருக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்பட்டாலும், மேற்கொண்டு கூடுதலாக அவருக்கு கார் வழங்க கூடாது. அந்த அதிகாரி ஏற்கனவே வழங்கப்பட்ட அந்த ஒரு காரையே தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும்.
அரசு பணிசார்ந்த அதிகாரப்பூர்வ சுற்றுப்பயணங்களை தவிர, மற்ற நேரங்களில் அரசு வாகனங்களை மத்திய அரசு அதிகாரிகள் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்படுகிறது.
உபரியாக அல்லது பயன்பாட்டில் இல்லாத அரசு வாகனங்களை விருப்பம் போல பயன்படுத்த அனுமதிக்க கூடாது. அந்த வாகனங்களை அதிகாரிகள் பாதுகாப்பாக நிறுத்தி வைக்க வேண்டும்.
கடந்த 2022ல் அரசு வாகன பயன்பாடு குறித்து வெளியிடப்பட்ட முதன்மை வழிகாட்டுதல்களை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது.
பொதுமக்களின் வரிப் பணம் வீணாவதை தடுத்து நிறுத்தி, நிதி ஒழுக்கத்தை பேணும் வகையில், 'ஒரு அதிகாரிக்கு; ஒரு கார்' கொள்கை பெரிதும் உதவும். இந்த புதிய விதி கட்டாயம் பின்பற்றப்படுவதை மத்திய அரசின் அனைத்து துறைகள், அமைச்சகங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.