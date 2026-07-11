தரமற்ற உணவுப் பொருள் விநியோகம்; 'ஆன்லைன்' நிறுவனத்துக்கு 'நோட்டீஸ்'
தரமற்ற உணவுப் பொருள் விநியோகம்; 'ஆன்லைன்' நிறுவனத்துக்கு 'நோட்டீஸ்'
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:17 PM
ADDED : ஜூலை 11, 2026 09:17 PM
புதுடில்லி: கெட்டுப்போன, காலாவதியான உணவுப் பொருட்களை வினியோகித்ததற்காக, 'ஸ்விக்கி - இன்ஸ்டாமார்ட்' நிறுவனத்துக்கு இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையம் ஒன்பது நோட்டீஸ்களை அனுப்பியுள்ளது.
'ஆன்லைன்' வாயிலாக உணவுப் பொருட்களை வழங்கி வரும், 'ஸ்விக்கி' நிறுவனம், 'இன்ஸ்டாமார்ட்' என்ற தளத்தையும் நிர்வகித்து வருகிறது. இதன் வாயிலாக, மளிகைப் பொருட்கள், காய்கறிகள், பழங்கள், ஐஸ்க்ரீம், தின்பண்டங்கள், உணவு வகைகள் உள்ளிட்டவை, மிக குறைந்த நேரத்தில் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
'ஸ்விக்கி - இன்ஸ்டாமார்ட்' வாயிலாக விநியோகம் செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்கள் தரமற்ற நிலையில் இருந்ததாக, எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., எனப்படும் இந்திய உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய ஆணையத்துக்கு புகார்கள் குவிந்தன. இதையடுத்து, அந்நிறுவனத்துக்கு எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.
இது குறித்து எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை: 'ஸ்விக்கி' நிறுவனத்தின், 'இன்ஸ்டாமார்ட்' வாயிலாக சமீபத்தில் ஒரு குழந்தைக்கு உணவு ஆர்டர் செய்யப்பட்டது. அது மிகவும் மோசமான மற்றும் பாதுகாப்பற்ற நிலையில் இருந்தது கண்டறியப்பட்டது. திருப்பி அனுப்பப்பட்ட போதிலும், அதே பொருள் நுகர்வோருக்கு மீண்டும் வினியோகிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ.,க்கு புகார் வந்துள்ளது. இந்த நிறுவனம் வாயிலாக, தரமற்ற முட்டை, பால், கெட்டுப்போன பரோட்டா உள்ளிட்ட உணவுப் பொருட்கள் நுகர்வோருக்கு வினியோகிக்கப்பட்டது குறித்தும், உணவுப் பொருட்கள் 'பேக்' செய்யப்பட்ட அட்டையில் செல்லுபடியாகாத எப்.எஸ்.எஸ்.ஏ.ஐ., எண் குறிப்பிடப்பட்டது குறித்தும் புகார்கள் குவிந்துள்ளன.
தரமற்ற உணவுப் பொருட்கள் குறித்து புகார் செய்த போதும், ஸ்விக்கி நிறுவனம் அலட்சியமாக நடந்து கொண்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிர்ணய சட்டத்தை மீறும் செயல். இது தொடர்பாக நுகர்வோர்கள் அளித்த புகாரைத் தொடர்ந்து, 'ஸ்விக்கி இன்ஸ்டாமார்ட்' நிறுவனத்துக்கு ஒன்பது நோட்டீஸ்கள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
அதில், புகார்கள் குறித்து விரிவான விளக்கம் மற்றும் விதிமுறை இணக்க அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மீறினால் உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அந்த நோட்டீசில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆன்லைன் வாயிலாக வினியோகிக்கப்படும் உணவுப் பொருட்கள் தரமாக இருக்க வேண்டும் என எப்.எஸ்.எஸ்-.ஏ.ஐ., தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறது. மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.