டில்லி ராம்லீலா மைதான போராட்டங்களில் பங்கேற்க 50,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி: புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது போலீஸ்
டில்லி ராம்லீலா மைதான போராட்டங்களில் பங்கேற்க 50,000 பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி: புதிய கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது போலீஸ்
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:16 PM
புதுடில்லி: ‘டில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நடக்கும் போராட்டங்கள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களை ஒழுங்குபடுத்த, அதிகபட்சம் 50 ஆயிரம் பேருக்கு மட்டுமே அனுமதி அளிக்கப்படும் எனவும், இத்தகைய நிகழ்வுகளை, காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை மட்டுமே நடத்த வேண்டும்’ என புதிய கட்டுப்பாடுகளை டில்லி போலீசார் விதித்துள்ளனர்.
டில்லியில், 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக போராட்டக்களமாக இருந்த ஜந்தர் மந்தரை உச்ச நீதிமன்ற அறிவுறுத்தலின்படி பட்டியலில் இருந்து டில்லி போலீசார் நீக்கினர்.
அதற்கு மாற்றாக, டில்லியின் ராம்லீலா மைதானம், புராரி மைதானம், கிழக்கு டில்லியில் உள்ள சி.பி.டி., மைதானம் ஆகிய மூன்று இடங்களை போராட்டங்கள், பொதுக்கூட்டங்கள் நடத்துவதற்கான இடங்களாக டில்லி போலீசார் கடந்த மாதம் அறிவித்தனர்.
இதை தொடர்ந்து கடந்த 1ம் தேதி ராம்லீலா மைதானத்தில், காங்கிரஸ் தலைமையிலான, ‘இண்டி’ கூட்டணி பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் நடத்தியது.
அப்போது கூட்டநெரிசல் ஏற்பட்டது; இதனால் சட்டம் – ஒழுங்கு பாதுகாப்பு பிரச்னையும் எழுவதாக புகார் எழுந்தது.
இதன்படி, டில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நடத்தப்படும் போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், பேரணிகள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களுக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்களை டில்லி போலீசார் வெளியிட்டுள்ளனர்.
அதன் விபரம்:
டில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் நடத்தும் போராட்டங்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், பேரணிகள் மற்றும் பொதுக்கூட்டங்களில், அதிகபட்சமாக 50 ஆயிரம் பேர் மட்டுமே பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படுவர். இத்தகைய நிகழ்வுகளை, காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை மட்டுமே நடத்த வேண்டும்.
இந்நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு செய்வோர், நிகழ்ச்சிக்கு குறைந்தது 10 நாட்களுக்கு முன் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், திட்டங் களை செயல்படுத்த ஏதுவாக, டில்லி மாந கராட்சியிடமிருந்து போராட்டத்திற்கான இடம் கிடைப்பதற்கான சான்றிதழை அவர்கள் பெற வேண்டியது கட்டாயம்.
இவ்வாறு அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.