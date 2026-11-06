பசுமைப் பட்டாசு மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்: பொதுமக்களுக்கு டில்லி அரசு வேண்டுகோள்
பசுமைப் பட்டாசு மட்டுமே வெடிக்க வேண்டும்: பொதுமக்களுக்கு டில்லி அரசு வேண்டுகோள்
UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
புதுடில்லி: ‘தீபாவளியை முன்னிட்டு, டில்லி தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில், பசுமைப் பட்டாசுகளை மட்டும் வெடித்து மக்கள் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும்’ என, டில்லி அரசு வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.
கிழக்கு டில்லி கலெக்டர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:
டில்லி தேசிய தலைநகர் பிராந்தியத்தில் பசுமைப் பட்டாசு விற்பனை செய்வது மற்றும் வெடிப்பது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள உத்தரவுகளை பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டும். உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி இன்றும், நாளையும், காலை 6:00 மணி முதல் 7:00 மணி வரையிலும், இரவு 8:00 மணி முதல் 10:00 மணி வரையிலும் மட்டுமே பசுமைப் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும்.
அனுமதித்துள்ள நேரத்தைத் தவிர மற்ற நேரங்களில் பட்டாசுகளை வெடிப்பது, முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை பின்பற்றி, தலைநகர் டில்லியில் காற்று மாசை கட்டுக்குள் வைக்க மக்கள் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
மருத்துவமனை, நர்சிங் ஹோம், சுகாதார மையம், முதியோர் இல்லம், கல்வி நிறுவனம் மற்றும் அமைதி மண்டலமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களுக்கு, 300 மீட்டர் சுற்றளவில் பட்டாசு வெடிக்கக் கூடாது.
சான்றளிக்கப்பட்டு, பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பசுமைப் பட்டாசுகளை மட்டுமே விற்பனை செய்ய வேண்டும். பட்டாசுப் பெட்டிகள் முறையாக முத்திரையிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். தயாரிப்பு மற்றும் செல்லுபடியாகும் தேதி விபரங்கள் பெட்டியில் பொறிக்கப்பட வேண்டும்.
மேலும், டில்லி மாநகர போலீஸ் அனுமதித்துள்ள இடங்களில் மட்டுமே, பசுமைப் பட்டாசுகளை விற்பனை செய்ய வேண்டும். அனுமதி இல்லாத, அங்கீகரிக்கப்படாத இடங்களிலோ அல்லது இணையதளம் மற்றும் சமூக ஊடகங்கள் வாயிலாகவோ பட்டாசு விற்றால் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் டில்லி மாநகர போலீஸ் இணைந்து, மாநகர் முழுதும் ரோந்து நடத்தி, பட்டாசு விற்பனையை கண்காணிக்கும். விதிமுறை மீறிய வியாபாரிகளிடம் பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, தலைமைச் செயலர் ராஜிவ் வர்மா தலைமையில் கலெக்டர்கள் மற்றும் போலீஸ் அதிகாரிகள் பங்கேற்ற, பட்டாசு விற்பனையை கண்காணிப்பது குறித்த ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது.