ராம்லீலா மைதானத்தில் எதிர்கட்சிகள் பொதுக்கூட்டம் மத்திய டில்லியில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்
ராம்லீலா மைதானத்தில் எதிர்கட்சிகள் பொதுக்கூட்டம் மத்திய டில்லியில் இன்று போக்குவரத்து மாற்றம்
ADDED : நவ 01, 2026 02:59 PM
புதுடில்லி: ராம்லீலா மைதானத்தில் எதிர்க்கட்சிகளின் இண்டி கூட்டணி பொதுக்கூட்டம் மற்றும் பேரணி நடப்பதை முன்னிட்டு, டில்லியின் பல பகுதிகளில் இன்று காலை 10:00 மணி முதல் மாலை 5:00 மணி வரை போக்குவரத்து மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து, டில்லி மாநகர போலீசின் போக்குவரத்து பிரிவு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
டில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகளின் பொதுக்கூட்டம் நடக்கிறது. அதை முன்னிட்டு, மத்திய டில்லியின் முக்கிய சந்திப்புகளான நேதாஜி சுபாஷ் மார்க் டி- பாயின்ட், ராஜ்காட், டில்லி கேட், ஐ.டி.ஓ., ஏ- பாயின்ட், அஜ்மீரி கேட் சிக்னல், ரஞ்சித் சிங் மேம்பாலம், ஜண்டேவாலன் ரவுண்டானா, துர்க்மான் கேட் மற்றும் மிர்தார்ட் சவுக் ஆகிய இடங்களில் இன்று காலை, 10:00 மணி முதல் மாலை 5:0 மணி வரை போக்குவரத்து மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
பகதூர் ஷா ஜாபர் மார்க்கில் ஐ.டி.ஓ., மற்றும் டில்லி கேட் இடைப்பட்ட பகுதி, ஜவஹர்லால் நேரு மார்க்கில் ராஜ்காட் மற்றும் அஜ்மீரி கேட் இடைப்பட்ட பகுதி, அருணா ஆசப் அலி சாலை, மின்டோ சாலை, தேசபந்து குப்தா சாலை, பாரக்கம்பா சாலை, கமலா மார்க்கெட், ஹம்தார்ட் சவுக் ஆகிய பகுதிகளை சுற்றியுள்ள சாலைகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. எனவே, இந்தப் பகுதிகளில் இன்று பயணம் செய்வோர் அதற்கேற்றவாறு திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.
போக்குவரத்தை சீரமைக்கவும், வாகன ஓட்டிகளை ஒதுக்கப்பட்ட வாகன நிறுத்துமிடங்களுக்கு வழிகாட்டவும், பொதுக்கூட்டம் நடக்கும் இடத்தை சுற்றி நெரிசலை தவிர்க்கவும் மத்திய மண்டலம் முழுவதும் கூடுதலாக போலீசார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
லோக் நாயக் ஜெயப்பிரகாஷ் அரசு மருத்துவமனை அருகில், அவசர கால வாகனங்களுக்காக பிரத்யேக பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனைக்கு எதிரே உள்ள ரயில்வே வாகன நிறுத்துமிடம், டில்லி மெட்ரோ ரயில் நிறுவன வாகன நிறுத்துமிடம் மற்றும் ராஜ்காட் ஆகிய இடங்களில் வாகனங்களை பொதுக்கூட்டத்துக்கு வருவோர் தங்கள் வாகனங்களை நிறுத்த ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பகதூர் ஷா ஜாபர் மார்க், ராஜ்காட் ஜவஹர்லால் நேரு மார்க், டி.பி.ஜி., சாலை மற்றும் மின்டோ சாலையில் பஸ்கள் மாற்றுப் பாதையில் திருப்பி விடப்படும். புதுடில்லி ரயில் நிலையம் செல்லும் பயணியர், தங்கள் பயணத்தை திட்டமிட்டு முன்கூட்டியே புறப்படுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர்.
டி.பி.ஜி., சாலை வழியாக புதுடில்லி ரயில் நிலையம் செல்வோர் செல்ம்ஸ் போர்ட் சாலை, கன்னாட் பிளேஸ் வெளிவட்டப் பாதை, மின்டோ சாலை மற்றும் பவபூதி மார்க் வழியாக செல்லலாம்.
கிழக்கு டில்லியில் இருந்து புதுடில்லி ரயில் நிலையம் செல்லும் பயணியர் ஐ.டி.ஓ., தீன் தயாள் உபாத்யாய் மார்க் மற்றும் பவபூதி மார்க் வழியாக புதுடில்லி ரயில் நிலையத்தை அடையலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
சிறப்பு தீவிர வாக்காளர் திருத்தப் பட்டியலில் உண்மையான வாக்காளர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதற்கு பொறுப்பேற்று தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக வலியுறுத்தியும் காங்கிரஸ் தலைமையிலான இண்டி கூட்டணி, டில்லி ராம்லீலா மைதானத்தில் இன்று பொதுக்கூட்டம் நடத்துகிறது.
மேலும், மின்டோ சாலை- கன்னாட் பிளேஸ் சந்திப்பில் இருந்து, ராம்லீலா மைதானம் வரை இன்று மதியம் பேரணி நடத்தவும் திட்டமிட்டுள்ளனர். ஆனால், பேரணிக்கு போலீஸ் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.